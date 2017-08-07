Станут ли суды над экс-руководителями уральского АМУРа опасным прецедентом?

Екатеринбург, , 14:19 — REGNUM В Ленинском районном суде Екатеринбурга завершился процесс по делу бывшего владельца завода «Автомобили и моторы Урала» (АМУР). На этот раз, обвиняемый в мошенничестве и незаконном получении кредита подсудимый был полностью оправдан, тогда как другим фигурантам по этому громкому делу не удалось избежать обвинений и наказания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Финансовые проблемы на заводе АМУР начались восемь лет назад, когда по итогам 2009 года выручка на предприятии сократилась на 70%, в результате чего начались задержки выплаты заработной платы. Тем не менее, в марте 2010 года АМУР получил два государственных контракта от Министерства обороны на ремонт автомобилей, общей стоимостью почти полмиллиарда рублей. Однако в итоге исполнен был только один контракт, а часть полученных средств была направлена руководством предприятия на погашение заработной платы перед сотрудниками и налоговых недоимок, так как их невыплата могла обернуться возбуждением уголовного дела.

В итоге уголовное дело, но уже по подозрению в причинении имущественного ущерба без признаков хищения всё-таки было возбуждено. Помимо владельца АМУРа обвинения были предъявлены генеральному и финансовому директорам предприятия. По версии следствия руководство завода не могло не знать, что поступающие на счёт находящегося в состоянии банкротства предприятия средства неизбежно пойдут в счёт кредиторской задолженности, и таким образом выполнение контракта будет сорвано. Однако как выяснилось позже, Министерство обороны не могло считаться пострадавшей стороной, так как один контракт был не исполнен на сумму шести миллионов рублей, а второй и вовсе не мог быть исполнен, так как предназначенные для ремонта автомобили не были доставлены на завод.

Напомним, что уголовное дело в отношении бывшего владельца и основателя АМУРа было возбуждено в феврале 2013 года. Тогда он был заподозрен в злоупотреблении полномочиями, но вскоре дело было переквалифицировано, и ему предъявили обвинение в мошенничестве — незаконном выпуске в 2007—2009 гг. векселей на сумму свыше одного миллиарда рублей. В мае 2014 года уголовное дело было передано в суд, но вскоре из-за замеченных нарушений в обвинительном заключении оно было возвращено на доработку. Повторно дело было передано в суд в марте 2015 года.

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Решение по уголовному делу в отношении финансового директора АМУРа было вынесено в декабре 2016 года. Он был признан виновным и приговорён к двум годам колонии-поселения, однако впоследствии он был освобождён от наказания по истечении срока давности преступления.

Также избежал наказания в связи с истечением срока давности и бывший генеральный директор предприятия. Решение о прекращении уголовного производства было принято в начале марта 2107 года, что вовсе не снимает с него обвинений, так как истечение срока давности не является реабилитирующим обстоятельством. При этом экс-гендиректор АМУРа настаивает на собственной невиновности.

По словам адвоката бывшего гендиректора АМУРа, уголовное преследование в отношении его подзащитного может стать опасным прецедентом, так как ему вменяется в вину неисполнение контракта. По мнению защитника, таким образом можно по любому невыполненному договору подряда возбуждать уголовное дело и отправлять в колонию каждого второго руководителя. Адвокат уверен, что если такая практика устоит, заниматься бизнесом в России будет некому.

Отметим, что на данный момент АМУР находится в состоянии банкротства и на предприятии введено конкурсное управление. За предприятием числятся долги в размере более четырёх миллиардов рублей, а имущество завода распродаётся для погашения кредиторской задолженности. Введение конкурсного управления не решило финансовых проблем на предприятии. Так, в конце лета 2012 года рабочие завода объявляли голодовку, требуя погасить долги по заработной плате.

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