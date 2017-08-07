«Вопрос дефицита рабочих специальностей стоит крайне остро во всем мире»

Москва, , 14:11 — REGNUM «Крайне приятно осознавать то, что проект «Лучший сантехник. Кубок России» получил высокую оценку на правительственном уровне», — заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель совета благотворительного фонда «Мечта», главный организатор всероссийского чемпионата профмастерства «Лучший сантехник. Кубок России» Сергей Ермаков. Проект стал одним из победителей первого конкурса президентских грантов в 2017 году и получил около 695 тысяч рублей в рамках поддержки проектов в области науки, образования, просвещения.

По словам Ермакова, в 2017 году первый этап «Школа Сантехмена» прошел в 42 городах РФ, участниками чемпионата были проведены мастер-классы по простейшему монтажу и сантехническим работам в 48 муниципальных учреждениях. «Более тысячи детей по всей России познакомились с работой слесаря-сантехника, подержали в руках специализированное оборудование, самостоятельно отремонтировали смесители и собрали из полипропиленовых труб стулья, ворота и различных животных», — рассказал он.

31 июля челябинская команда «Чип и Дейл» дала старт второму этапу «Добро согревает», участники установили одинокой пенсионерке, ветерану труда газовый котел Kiturami и радиаторы WDR. Безвозмездную сантехническую помощь предстоит получить многодетным семьям, одиноким пенсионерам и ветеранам труда в более чем 40 городах РФ. Этап продлится до 15 сентября 2017 г., сообщил председатель совета благотворительного фонда «Мечта».

«В период всемирной автоматизации производства и цифровых технологий, крайне остро стоит вопрос дефицита рабочих специальностей во всем мире, — отметил Ермаков. — Интерес зарубежных коллег к чемпионату «Лучший сантехник. Кубок России» показывает, что вопрос дефицита является глобальным. Одним из важнейших направлений решения этого вопроса является повышение престижа рабочих профессий в глазах семьи и общества».

Именно поэтому, подчеркнул он, в этом году мы берем курс на международный обмен опытом. Участие в финале чемпионата примут команды из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Грузии, также ведутся переговоры с сантехниками из Турции, Латвии и Словении. Международное сотрудничество в рамках конкурса укрепляет интернациональный диалог, обеспечивает обмен опытом и новейшими технологиями между специалистами из разных стран.