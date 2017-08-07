Глава Севастополя пригрозил ликвидировать департамент экономики

Севастополь, , 13:59 — REGNUM Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников признал неэффективной работу над государственными программами города — ни одна из них не соответствует стратегии развития. Глава региона поручил перенести дорогостоящий ремонт дороги из программы дорожного строительства в федеральную программу. Об этом говорилось на аппаратном совещании в правительстве 7 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Овсяников поручил исправить систему подготовки государственных программ и повысить их качество, однако отчет чиновников его не устроил. Он пригрозил отстранить от работы над программами и ликвидировать департамент экономики правительства.

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«Ни одна программа не соответствует стратегии развития Севастополя до 2030 года. Я давал поручение разработать программы на пять лет, на первые три года — в соответствии с трехлетним бюджетом. Вы даже не выполняете моего указания по пятилетнему сроку (формирования программ — прим. ИА REGNUM ). Либо вы займёте жесткую позицию, либо госпрограммами займется министерство финансов, а департамент экономики будет ликвидирован», — обратился он к главе профильного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе действует 20 госпрограмм. Теперь государственные программы должны быть разработаны сроком на пять лет — до 2022 года, с учетом формирования городского бюджета на три года, который будет утвержден этой осенью.

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Кроме этого, Овсянников поручил пересмотреть список автодорог, которые следует построить или отремонтировать до 2021 года. По его мнению, следует исправить программу департамента транспорта с тем, чтобы ремонтировать и строить небольшие участки дорожной сети города, а не замахиваться на крупные объекты и развязки.

Он предложил исключить из перечня 3,5 километра дороги в Казачью бухту, строительство которой планировалась одновременно с дорогой-дублером, стоимостью 1,6 млрд рублей.

«Если участок дорогой, то целесообразно перенести его строительство в программу социально-экономического развития (ФЦП — прим. ИА REGNUM ). Расширьте список дорог за счет этого миллиарда», — поручил градоначальник.

Добавим, что в течение трех лет на строительство и разные виды ремонта предусмотрено шесть млрд рублей: 3,7 млрд на три крупных объекта и 2,3 млрд рублей — на реконструкцию и ремонт дорог.