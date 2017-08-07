В РФ перед 1 сентября подскочили цены на товары для школьников

Москва, , 13:55 — REGNUM В России в преддверии нового учебного года (2017−2018 гг.) зафиксирован рост цен на товары для школьников.

На 0,5−1% повысились цены на ранцы и рюкзаки, учебники, учебные пособия, дидактические материалы для общеобразовательной школы, тетради, альбомы для рисования.

Кроме того, выросли цены на одежду для детей школьного возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии 1 сентября и нового учебного года Роспотребнадзор совместно с экспертами Ассоциации предприятий индустрии детских товаров проводит горячую линию по качеству и безопасности детских товаров.

Напомним, в 2016 году перед 1 сентября на горячую линию поступило 11 тыс. 170 обращений, это почти в три раза больше, чем в 2015 году.

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