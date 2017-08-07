The Economist: «Путину будет труднее, но от своих идей он не откажется»

Лондон, , 13:22 — REGNUM «Новые экономические санкции против России, принятые США, могут повредить процессу восстановления российской экономики, — считают авторы редакционной статьи в британском издании The Economist. — Вот только поведение Владимира Путина они вряд ли изменят».

«Открытие в июне нынешнего года неподалеку от Москвы нового завода Mercedes-Benz должно было означать, что Россия возвращается в фокус интересов Европы, — считают в издании. — Завод обошелся в 250 миллионов евро — это практически первая крупная западная инвестиция в российскую экономику с момента, когда Вашингтон и Брюссель решили наказать Москву за ее агрессию против Украины три года назад».

После двух лет рецессии у России появились перспективы роста, цитирует издание аналитика компании Macro-Advisory Криса Уифера: «Однако новые санкции, закон о которых только что подписал Трамп, говорят о попытках загнать Москву вновь в минус».

Несмотря на столь мрачную перспективу, нарисованную экспертом, «ужесточение режима ограничений породило волну сомнений в том, что эта методика действительно эффективна». «Сторонники санкций утверждают, что с помощью этого инструмента удалось остановить интервенцию России на юго-востоке Украины. У скептиков мнение другое — они полагают, что санкции создают только видимость жестких мер. В качестве подтверждения своих выводов они указывают на то, что «внешняя политика Владимира Путина не изменилась, а внутри страны народ только сильнее сплотился вокруг своего президента», — пишет The Economist.

Первые месяцы после введения первых санкций Запад был доволен произведенным эффектом: «финансово-кредитная система России обвалилась, Москве пришлось распаковать резервы, чтобы спасти банки и компании. Иностранцы сократили объем вложений в российскую экономику с $69 млрд в 2013 году до $6,8 млрд в 2015-м. Это было воспринято, как подтверждение эффективности санкций и впавший в эйфорию Обама назвал российскую экономику «разорванной в клочья».

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Только в целом это оказалось довольно бестолковой акцией, пишет издание. «Россия и сейчас продолжает поддерживать донбасских сепаратистов, не имеет намерений вернуть Украине Крым, а в 2016 году вмешалась в президентские выборы в США. Экономический спад внутри страны русские списали на враждебные действия иностранцев. А ограничение возможностей олигархов-друзей Кремля работать на внешнем рынке сделало их только более зависимыми от Путина, чем раньше. Запад добился эффекта противоположного задуманному».

«Что же дальше? — задаются вопросом авторы The Economist. — А вот что. В 2014 году Минфин США советовал американским предприятиям «воздержаться от участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. К 2016 году многие из внявших совету, на форум вернулись. По оценке ООН, в 2016 г. Россия располагала 280 проектами с привлечением иностранного инвестиционного капитала. Это в два раза ниже максимума, достигнутого в 2008 г., но значительно выше минимума, зафиксированного в 2014 — 194. IKEA, Leroy Merlin, Pfizer и Mars Inc планируют открывать в России новые свои магазины».

Обозначив тенденцию, авторы дают возможность читателям самостоятельно домыслить, к чему она приведет в будущем. На всякий случай, правда, приведя в концовке материала несколько либерально-экономических вскриков о приближающемся крахе, вроде заявления «российского аналитика Владимира Фролова» о том, что «ощущение исторического тупика вызывает панику».

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