Евгения Ким, , 13:56 — REGNUM

Киргизия не может полностью наладить работу ветеринарных и фитосанитарных лаборатории в рамках ЕАЭС, но уже берет деньги на новое строительство. На этот раз средства выделяет Пекин.

Ветеринарную лабораторию хотят построить практически в центре Бишкека на территории Ботанического сада. В этот проект Китай готов вложить $18 млн, из них $137 тысяч — на разработку проекта.

Помимо приблизительной стоимости строительства в $18 млн информации практически нет. Журналистов до обсуждения проекта не допускают, заседания проводятся в закрытом режиме.

Сейчас запрос министерства сельского хозяйства Киргизии на строительство объекта находится в правительстве. По правилам, проект должен быть согласован с 17-ю государственными органами. Однако, если политическое решение уже принято, эта процедура будет проведена формально, нужное заключение вынесут без проведения соответствующей экспертизы и в очень сжатые сроки.

Экологи недовольны

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Скандал вокруг идеи строительства вызвала предполагаемая площадка — под застройку предполагалось отдать часть Ботанического сада Бишкека. Для местных экологов, выступающих против массовой вырубки деревьев, ведущейся в последние годы в столице, подобная инициатива оказалась неприемлемой.

«В данной лаборатории планируется сертифицировать продукцию животноводства. Вместе с продукцией туда могут попадать возбудители различных опасных болезней. […] Ветлаборатория может стать причиной возникновения очагов опасных заболеваний внутри города. Кроме того, Минсельхоз требует выделения 4 гектаров, а значит, там будут размещены различные хозяйства, что в стократ увеличивает вероятность различного рода ЧС с распространением различного рода инфекций», — сказал эколог, профессор Эмиль Шукуров.

Власти говорят — все в порядке

Чиновники, в свою очередь, убеждают, что лаборатория безопасна и вообще нужна, раз Китаю на нее готов давать деньги.

«Мы отвечаем за безопасность ветеринарной лаборатории. Там не будет опасных микроорганизмов, будут только выдавать заключения о безопасности на экспортную и импортную продукцию», — заверил директор департамента карантина растений Минсельхоза Амангелди Исаев.

А директор государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов отметил, что «без лаборатории […] мы не сможем экспортировать нашу продукцию в другие страны, например, в Евросоюз».

При этом чиновники не упоминают, что в Киргизии уже должны работать лаборатории, в чьи обязанности входит решение подобных задач. На их запуск уже выделялись значительные средства.

Лаборатории и ЕАЭС

Начиная с 2014 года Киргизия, вступая в ЕАЭС, заявляла о необходимости подготовки к членству в экономическом союзе. Одним из необходимых пунктов была модернизация существующих, а также строительство новых фито-санитарных лабораторий. Своих средств у страны на это не хватало. Партнеры выделили финансовую помощь. Часть денег киргизская сторона успела освоить.

«В нашей стране было только две лаборатории для проведения карантинной экспертизы против вредителей. В настоящее время на российские средства проводится капитальный ремонт лаборатории в Бишкеке и доставка современного оборудования. Также будет построена лаборатория площадью 400 кв. м. в Оше» — сообщил в июне 2017 года начальник Департамента карантина растений Минсельхоза Амангелди Исаков.

«На переоснащение таможенных пунктов, и в том числе на модернизацию лабораторий, Россия выделила Кыргызстану $200 млн, Казахстан — $100 млн, но по факту они пока дали только $21 млн. Какая часть денег на что конкретно была потрачена, мало кто скажет», — подчеркнул политолог Денис Бердаков.

Кроме финансовой поддержки для смягчения шоков Бишкеку потребовался адаптационный период. Это значит, что новые правила вводятся постепенно в несколько этапов.

Буквально на днях должен состоятся очередной переход на новые стандарты. 12 августа вступают в силу 18 технических регламентов ЕАЭС, касающихся главным образом швейной и пищевой продукции.

Теоретически, с этого момента киргизстанские производители больше не смогут работать на внутреннем рынке по национальным стандартам. Теперь им необходимо получить новые сертификаты на соответствие стандартам качества.

На действующих экспортерах это никак не скажется, ведь перед получением доступа на рынок ЕАЭС они уже проходили сертификацию и получали разрешительные документы.

Стремление чиновников открыть Киргизии новые рынки сбыта похвальны, но обозначенные ими проблемы в виде отсутствия лабораторий едва ли являются ключевыми для производителей.

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В нынешней ситуации строительство дополнительной лаборатории имеет смысл в трех случаях:

1. Прогнозируемый рост производства сельскохозяйственной продукции Киргизии превышает самые смелые прогнозы: многократно увеличивается объем экспорта и расширяется перечень продаваемых товаров. Увы, оснований для подобного развития событий пока нет.

Резкое увеличение объема производства было бы возможно после открытия агропромышленного парка «Искра Азии» (в других источниках проект называется «Звезда Азии» — прим. ИА REGNUM ) в Чуйской области Киргизии. Но по первоначальным прикидкам, окончание строительства запланировано на 2020 год. А еще через шесть лет парк должен стать «международной базой» по выращиванию, производству и поставке мясных продуктов. Предполагается, что вся продукция будет экспортироваться в Китай.

На практике «международная база» воплощена в жизнь пока только в виде макета, который в начале июля был показан первому вице-премьеру Мухамметкалыю Абулгазиеву. Учитывая масштабность затеи и то, что с проектом чиновники уже знакомились в начале 2017 года есть вероятность того, что открытие комплекса отложится на более поздний срок или не состоится вообще.

2. Киргизия становится «перевалочной базой» для китайских товаров с последующий продажей на рынке ЕАЭС. Этот вариант подразумевает минимальную переработку импортных товаров, после которой продукция приобретает статус произведенной в ЕАЭС со всеми соответствующими привилегиями.

Подобные случаи в мировой практике не редки. Например, тот же Китай по такой схеме начинал «отверточную сборку» продукции машиностроения за рубежом. При таком развитии событий страна, предоставляющая площадку с минимальной производственной цепочкой имеет доход от этой добавочной стоимости. А реальный производитель — большую часть прибыли, новый рынок сбыта и возможности для расширения производства.

В случае с Киргизией, такой вариант маловероятен. Партнеры по ЕАЭС прекрасно помнят сытое реэкспортное прошлое Бишкека и видят его нежелание отказываться от старых привычек. И если сейчас на контрабанду отчасти закрывают глаза, то когда дело дойдет до реальной защиты собственного рынка, предприимчивости Киргизии будут не рады.

3. Если Киргизия будет единственной страной в среднеазиатском регионе с ветеринарными и фитосанитарными лабораториями, работающими по китайским стандартам.

Теоретически, такая возможность есть. Практически — она труднореализуема. Над подобным проектом всерьез размышляет Астана, чьи возможности и амбиции гораздо больше, чем у Бишкека.

Казахстан хочет сертифицировать всю среднеазиатскую сельхозпродукцию для Китая. В Восточно-Казахстанской или Алма-Атинской области могут появиться лаборатории, которые будут аккредитованы Главным управлением надзора за качеством, инспекции и карантина Китая.

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Пока же эти сценарии не реализовались, срочность строительства новой ветеринарной лаборатории можно объяснить несколькими причинами:

Бишкек остро нуждается в деньгах, а также новых перспективных проектах, о которых можно упоминать во время идущей сейчас предвыборной компании на пост президента страны (выборы намечена на 15 октября этого года).

Выделенные партнерами по ЕАЭС средства закончились прежде завершения строительства объектов инфраструктуры, по которым придется отчитаться. Неожиданных подарков не предвидится, поэтому приходится привлекать финансы со стороны.

Таким образом, заявленная чиновниками цель и обоснование необходимости строительства ветеринарной лаборатории в столице Киргизии несостоятельны. Реальные причины согласия Бишкека на строительство не называются. Исходя из имеющегося опыта реализации китайских проектов в стране можно предположить, что подавляющее внимание некоторых бишкекских чиновников при анализе предложения было сосредоточено на финансовой стороне вопроса. Последствия не анализировались. Решение принималось в стиле «дают — бери». Впрочем, проект лаборатории уже сталкивается с первыми сложностями. Место под лабораторию вероятно придется изменить — против застройки Ботанического сада 5 августа выступил президент Алмазбек Атамбаев, рекомендовавший правительству найти другое место для объекта.

Заминка, связанная с поиском новой площадки для строительства может оказаться недолгой — на кону большие деньги. Было бы неразумно упустить возможность их освоить.