Россия не возобновит импорт турецких томатов — Ткачев

Москва, , 13:03 — REGNUM Российская Федерация не готова импортировать турецкие томаты и не будет этого делать. Об этом сегодня, 7 августа, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачёв, передает «Россия 24».

По его словам, в своё время был дан серьезный сигнал отечественном бизнесу по вопросу насыщения российского рынка томатами и, в целом, овощами — это и огурцы, и многое другое.

«Бизнес откликнулся и пошёл на риски. Поэтому было бы неправильно и несправедливо по отношению к отечественным товаропроизводителям разворачивать назад», — отметил Ткачев.

Глава Минсельхоза считает, для того, чтобы покрыть 90% рынка овощей России российской продукцией, необходимо 3−5 лет.

Читайте также: Медведев: Импорт турецких томатов в Россию останется под запретом

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2017 года во время встречи президента РФ Владимира Путина и президента Турции Реджепа Эрдогана на переговорах в Сочи, российский лидер пояснил главе Турции, что открывать российский рынок для помидоров он пока не намерен.

Напомним, с 1 января 2016 года действует эмбарго на поставку ряда турецкой продукции, введенное РФ в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты.

Читайте также: Дворкович: РФ и Турция обсудят поставки турецких томатов 18 августа