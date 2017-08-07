Новгородский участок трассы Ленобласть отремонтирует к середине 2018 года

Кириши, Ленинградская область, , 14:17 — REGNUM Разбитый новгородский 19-км участок дороги «Зуево-Новая Ладога», связывающий федеральную трассу «Москва — Санкт-Петербург» (М-10) и город Кириши, будет отремонтирован к середине 2018 года. В июле начался ремонт наиболее изношенного 1,5-км отрезка трассы, в настоящее время выполнена стабилизация основания и уложен нижний слой асфальта. Об этом сегодня, 7 августа, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Весь процесс восстановительных работ разделен на три этапа: сначала проводится ремонт наиболее изношенных участков дороги, затем — 17 км дороги непосредственно до подъезда к городу Кириши и путепровода над железной дорогой. Общая стоимость ремонта составляет около 200 млн рублей.

«Ремонт наиболее аварийного 1,5-км участка трассы завершится к концу сентября. Ремонт этого участка обойдется в 30 млн рублей. Потом будет разыгран конкурс на ремонт оставшегося 17-км участка и на ремонт путепровода. Ориентировочные сроки завершения всех ремонтных работ — середина 2018 года», — сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти.

Напомним, автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Зуево — Новая Ладога», проходящая по территории Чудовского района Новгородской области, эксплуатируется преимущественно жителями Ленобласти. В летний сезон по этому участку дороги проходит порядка 10−12 тыс. машин в день. Основная её часть ведет к Киришскому нефтеперерабатывающему заводу. Дорога долгие годы находилась в очень плохом состоянии, однако Новгород не спешил вкладывать бюджетные средства.

В мае 19-километровый участок дороги «Зуево — Новая Ладога», состоящий на балансе Новгородской области, был передан в безвозмездное пользование ГКУ «Ленавтодор». По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко заключен контракт на выполнение срочного ремонта наиболее аварийного 1,5-км участка трассы.

Сообщается, что состав стабилизирующей смеси разработан специально с учетом специфики существующих грунтов, а также — интенсивности движения автотранспорта по этому участку. Контролируют ход выполнения государственного контракта специалисты ГКУ «Ленавтодор» — заказчика ремонта.

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