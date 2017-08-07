Foxconn откроет собственный научно-исследовательский центр в США

Пекин, , 12:40 — REGNUM В китайском Шэньчжэне состоялась встреча председателя совета директоров корпорации Foxconn Терри Гоу и губернатора штата Мичиган Рика Снайдера. Стороны обсудили перспективы создания производственных баз на территории США, после чего глава крупнейшей в мире корпорации, специализирующейся на производстве электроники, объявил о создании нового научно-исследовательского центра в Мичигане.

Подробности проекта пока не раскрываются. Известно, что новый исследовательский центр сосредоточится на разработке электроники для автомобильной промышленности. Стоимость проекта пока не известна, пишет «Наньцзао жибао».

В конце июля стало известно о создании первого завода Foxconn на территории США. Производственная база будет расположена на юго-востоке американского штата Висконсин. Ожидается, что Foxconn создаст 3 тыс. новых рабочих мест для местного населения, в дальнейшей количество рабочих мест может быть увеличено до 13 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, о создании первого завода Foxconn на территории США стало известно после совместного заявления президента США Дональда Трампа и председателя совета директоров Foxconn Technology Group Терри Гоу, принявших участие в торжественной церемонии подписания документов в Вашингтоне.

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