Юные физики из Алтайского края примут участие в летней школе МГУ ЛАНАТ

Рубцовск, Алтайский край, , 12:27 — REGNUM Впервые школьники города Рубцовска Алтайского края примут участие в летней смене детского научного лагеря МГУ «Ланат». Эту возможность они получили, став победителями конкурса научно-технического творчества. Как сообщают в управлении по внешним связям Сибирской генерирующей компании (СГК), поездка стала возможной благодаря фонду Андрея Мельниченко, СГК и ее фонду «СГК — Согреваем сердца». Учитель физики Ольга Булгакова поблагодарила руководителей этих организаций за заботу и внимание к детям Рубцовска, а также рассказала о себе и своих учениках.

Прежде всего мне хочется сказать огромное спасибо благотворительному фонду Андрея Мельниченко и СГК за то, что школьники Рубцовска смогли принять участие в этом авторитетном проекте, а некоторые, став его победителями, абсолютно бесплатно попадут на смену МГУ «Ланат».

Как мы встретили новость о победе… очень спокойно, потому что не поверили, не укладывалось в голове, что поездка в Москву, на смену Московского государственного университета — реальность. Осознание, что это не ошибка, не обман пришло тогда, когда началось оформление документов. Для нас победа в таком конкурсе — это как полет в космос!

Мои ученики, Софья Воронкова и Данил Панов, закончили 9 класс. Оба на конкурсе выполняли задания по физике, они углубленно изучают этот предмет. Ребята сдавали в этом году ОГЭ, Соня получила по физике высшую оценку, Данил — четвёрку: он писал тестовую работу с температурой под сорок, это, конечно, сыграло свою роль. Потом ребенок отлежал в больнице. Известие о победе он встретил в медучреждении. Я горжусь своими учениками, я знала, что они у меня лучшие, а теперь это знает весь Рубцовск!

Ваши ученики активно участвуют в олимпиадах?

Да, и довольно успешно, но это городской и краевой уровень, участие в таком авторитетном конкурсе — впервые. Поэтому новость о победе мы и встретили с недоверием… В лицее я единственный учитель физики, работаю здесь 13 лет, а преподаю с 1997 года, то есть уже 20 лет стажа. Всего у меня 280 учеников с 7 по 11 класс. Есть среди них дети, которые увлекаются физикой, для них я провожу элективы (старшие классы) и факультативы (среднее звено).

Ольга Михайловна, Ваши личные успехи тоже впечатляют. Вы становились учителем года в Рубцовске.

Да, в 2011 году я участвовала в городском конкурсе «Учитель года» и стала его победителем. Краевой этап проходил в Барнауле. Я вошла в пятерку лучших учителей края. Конечно, это почетно, но ко многому обязывает.

Что для Вас является главным достижением в педагогической деятельности?

Я считаю, что каждый педагог должен стремиться к тому, чтобы ученики его превзошли, в плане научных знаний, профессиональных достижений. Когда я понимаю, что мой ученик достиг больших высот, чем я сама, то счастлива, горжусь им и собой.

Чтобы Вы хотели пожелать делегации рубцовских ребят на смене МГУ «Ланат»?

Делегация Рубцовска состоит из 3 школьников. Кроме моих учеников, победителем конкурса стал также Максим Молоканов — воспитанник лицея №6…Ребята, вы большие молодцы! Родители, учителя, одноклассники, жители города вами гордятся! Мы верим, что все у вас получится! Не переживайте, не бойтесь, активно участвуйте в работе смены, раскрывайте свои способности и возможности, впитывайте знания, общайтесь, набирайтесь впечатлений… Дорога к успеху начинается с первого шага, пусть таким шагом станет для вас поездка в Москву. Удачи!

Справка. Летняя школа МГУ «Ланат» состоится с 8 по 23 августа в детском санатории «Поляны» управления делами президента Российской Федерации (Московская область). На слет юных ученых отправятся школьники из регионов, где работают предприятия СГК — Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республик Хакасия и Тува. Под руководством преподавателей и студентов главного вуза страны ребята подготовят и защитят исследовательские проекты. Их ждут две недели увлекательных занятий по различным дисциплинам, а также другие культурно-развлекательные мероприятия.