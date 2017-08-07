«Запрет поставок российского газа в Европу — административный диктат»

Москва, , 12:11 — REGNUM Санкции США, направленные против поставок российского газа в Европу, имеют явные черты политического «прикрытия» банальных торговых войн. Хотя Дональд Трамп выступал резко против таких действий других стран, когда дело касается конкуренции с американскими товарами. Однако в случае с сжиженным природным газом (СПГ) из США речь не может идти о нормальной рыночной конкуренции. Поэтому используется административный диктат, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Сейчас Россия является основным поставщиком газа в Европу, обеспечивает около половины объёма его импорта. А для более, чем десятка европейских стран, его поставки из России составляют 75%», — отметил эксперт.

«В экспорте СПГ в Европу с Россией конкурируют США и Катар. Но поставки из Катара, которые составили 17,9 млн тонн в 2016 году, ненадёжны в перспективе из-за постоянных конфликтов на Ближнем Востоке. В то же время цены на газ из США остаются выше рыночных. Их внутренние цены составляют порядка $3,7−4,9 за 1 млн БТА, а европейские в среднем меньше, примерно $4. Таким образом, поставки СПГ из США в Европу невыгодны обеим сторонам», — пояснил он.

«Польша обращает внимание именно на это, говоря о перспективах закупок американского газа. Экономический резон оказывается сильнее политических предпочтений, при всём негативном отношении Варшавы к России, подчеркнул Гойхман. — Именно для Польши вопрос импорта особенно важен, поскольку в польском городе Свиноуйсьце с 2015 г. работает новый СПГ-терминал на приём данной продукции».

«Однако совершенно не случайно именно сейчас, 6 августа, комиссия при российском Совете безопасности рекомендовала либерализировать экспорт газа. При преодолении монополии «Газпрома» и участии в поставках за рубеж «Роснефти» и НОВАТЭК, вполне вероятна возможность дальнейшего совершенствования условий экспорта газа. Это ещё более укрепило бы позиции России в целом в конкурентном противостоянии за европейский рынок газа», — полагает эксперт.

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