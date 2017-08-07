В первые полгода в Карелии сократили 1,2 тыс. работников

Петрозаводск, , 12:01 — REGNUM С января по июнь 2017 года в службы занятости республики Карелия обратились почти 1,2 тыс. человек, уволенных по сокращению. Каждое десятое обращение за минувшие полгода исходило от уволенного с предыдущего места работы из-за ликвидации предприятия или сокращения штатов. Такие данные приводит деловая интернет-газета «Вести Карелии» со ссылкой на доклад регионального министерства социальной защиты, труда и занятости о ситуации на рынке труда республики за январь — июнь 2017 года.

«Из числа ищущих работу граждан, обратившихся в службы занятости населения, 1184 человек — работники, уволенные с предприятий в связи с ликвидацией организаций, сокращением численности или штата, что составляет 9,8%», — сказано в документе.

При этом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число уволенных по сокращению или из-за ликвидации предприятий в регионе снизилось. В первые 6 месяцев прошлого года в службы занятости обратились 1429 таких безработных или 10,7%. Всего же с января по июнь 2017 года в службы занятости населения было подано более 12 тыс. заявлений о поиске работы.

В целом, по данным Карелиястата, во II квартале текущего года процент безработных от общего количества экономически активного населения составил 7,6%. Средний показатель в Северо-Западном федеральном округе — 4,1%. Таким образом, уровень безработицы в Карелии почти в два раза превышает общие показатели в СЗФО и на 1,9% — среднероссийский (5,7%).