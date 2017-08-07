Проблемы авиации Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждают в Монголии

Улан-Батор, , 11:53 — REGNUM Открытие 54-й конференции генеральных директоров компаний гражданской авиации стран Азиатско-Тихоокеанского региона состоялось 7 августа в столице Монголии, передает корреспондент ИА REGNUM.

В совещании международного уровня принимают участие более 400 представителей из 40 стран и руководители 12 международных организаций гражданской авиации. До 11 августа они будут обсуждать проблемы гражданской авиации в городе Улан-Баторе.

Отметим, Монголия в 1989 году вступила в Международную организацию гражданской авиации, являющуюся специальным учреждением ООН, и стала ее 193-м полноправным членом. Раз в три года собирается ассамблея организации. Конференции стран — членов Азиатско-Тихоокеанского региона проходят ежегодно, в каждом из государств по очереди.

В 2003 году Монголия уже проводила 40-ю конференцию генеральных директоров компаний гражданской авиации региона.

Мероприятие имеет большое значение для страны, так как повышает информированность о монгольской гражданской авиации, расширяет взаимодействие между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и с международными организациями гражданской авиации.

Начало монгольской авиации было положено в 1925 году. Тогда в столицу Монголии Ургу (нынешный Улан-Батор) прибыли самолеты Ю-13 и 3 Р-1 с советскими летчиками. Эти самолеты составили основу первого монгольского авиаотряда. А в 1956 году была основана первая государственная авиакомпания МИАТ (Монгольская гражданская авиация). Сейчас в стране зарегистрировано около 10 авиакомпаний.

Как отметили представители Монгольской гражданской авиации, страна по безопасности полетов занимает 5-е место в Азии и 15-е место в мире.