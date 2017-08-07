Доллар будет стоить 64 рубля уже осенью

Москва, , 11:52 — REGNUM У российской валюты не осталось факторов для укрепления, поэтому достижение курса в 61 рубль за доллар США станем реальным уже на днях, а затем рубль продолжит падение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

«Сейчас ослабление рубля минимально, он лишь немного ниже 60 за доллар, притом, что нефть стоит выше 52 долларов за баррель марки Brent. Мы фактически наблюдаем некоторую консолидацию курса, но она не будет долгой. Факторов для укрепления рубля нет, если не брать в расчет нефть, поэтому достижение курса 61 рублей за доллар в ближайшее время более, чем реально», — уверен Волков.

Кроме того, по его словам, заявления Госдепартамента США об ответе на дипломатические меры Москвы также отрицательно влияют на российскую валюту.

«Пока что рынки на это заявление никак не отреагировали, но все будет зависеть от дальнейших шагов Вашингтона», — считает Волков.

Однако, по его словам, эти факторы не так сильно бьют по рублю, как другие, более объективные. На российскую валюту давят макроэкономические и фундаментальные факторы, которые тянут ее вниз.

«Трейдеры могут его игнорировать, особенно при условии все еще сохраняющегося притока капитала, но рано или поздно рубль все равно упадет ниже. Судя по всему, уровень курса 62−64 рубля за доллар будет достигнут уже в начале осени», — предполагает Волков.

Цена одного доллара 7 августа достигает 60 рублей при стоимости одного барреля нефти марки Brent в 52 доллара. Примерно таких же показателей курс достигал в начале года — в январе 2017 года один доллар в среднем стоил 59,6 рублей, однако уже в апреле цена американской валюты опустилась в район 56 рублей. Впрочем, затем рубль перешел в стадию плавного ослабления, которая, по словам Волкова, еще не завершена.