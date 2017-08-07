«Курортный сбор: кому он нужен?»

Москва, , 11:41 — REGNUM Что общего между такими удаленными друг от друга российскими регионами, как например, Краснодарский край и Алтайский край? Наверное, не каждый житель России догадается, что оба этих региона являются курортными. А если добавить к ним Ставропольский край и Крым, то станет абсолютно ясно, что речь идет о курортном сборе, который с 1 января 2018 года будет взиматься с туристов в этих регионах. Максимальный размер курортного сбора не может превышать 100 рублей с человека за сутки пребывания в регионе.

Целью введения курортного сбора является привлечение в бюджет регионов дополнительных средств на развитие инфраструктуры курортов, в первую очередь, гостиничной, дорожной и туристической, завила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«По статистике, в Алтайском крае основные фонды в гостиничной индустрии изношены более чем на 70%, в Ставропольском — почти на 80%, в Крыму — на 70%, хотя в отдельных городах износ основных фондов отелей и санаториев доходит до 90%. Даже в Краснодарском крае, который на сегодняшний день является одним из лидеров среди российских регионов по туристическому потоку как внутреннему, так и внешнему, изношено более трети основных фондов гостиниц», — привела цифры эксперт.

«Конечно, туристам не нравится, что с них будут взимать дополнительные поборы. Отсюда и негативное отношение граждан к такой инициативе, — отметила Мильчакова. — Согласно данным социологических опросов, 68% опрошенных граждан не одобряют введение курортного сбора и только 18% встретили эту инициативу положительно».

«Однако, с другой стороны, гражданам РФ есть с чем сравнивать отдых на российских курортах. За последние 20 лет высококлассный курортный сервис в Турции, Египте, Таиланде, Греции, Испании и на других популярных зарубежных курортах настолько избаловал российских туристов, что низкокачественная гостиничная, пляжная и иная инфраструктура на отечественных курортах может существенно испортить отдых, и является серьезным препятствием при выборе места для отдыха. А цены на отдых на российских курортах, например, в Крыму или Сочи, сравнимы с турецкими и даже нередко превосходят их при худшем сервисе и худшем качестве отдыха», — считает эксперт.

«Есть также и вопросы безопасности, и в некоторой степени российские курорты менее уязвимы для атак международных террористов, чем, например, Турция, Тунис или Европа, но пока также нельзя сказать, что мы защищены на все 100%. И безопасность тоже требует инвестиций. А значит, курортным регионам необходимы дополнительные средства», — отметила эксперт.

«Дело даже не только в туризме, ведь о постоянно проживающих в этих регионах гражданах тоже надо заботиться, значит, надо ремонтировать старые дома и дороги, строить новое жилье и инфраструктуру. И где для этих целей взять деньги? В краткосрочном аспекте курортный сбор создаст определенные неудобства для отдыхающих и может привести к временному уменьшению туристического потока в эти регионы и, соответственно, оттоку российских туристов за границу, прежде всего, в Турцию и другие безвизовые страны», — полагает Мильчакова.

«Однако в будущем граждане обязательно увидят отдачу от курортного сбора в виде обновленной инфраструктуры российских курортов. Кроме того, государство также готово оказать поддержку, субсидируя авиабилеты на российские курорты. В первую очередь, эта мера должна коснуться отдыха в Крыму, куда пока не построен Керченский мост, основная масса туристов добирается только самолетом. Если граждане увидят, что государство их не только облагает поборами, но и предоставляет льготы, заботится о них, то отношение населения к введению курортного сбора через некоторое время может поменяться в лучшую сторону», — высказала свое мнение эксперт.

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