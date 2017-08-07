Отдых в Крыму дороже, чем в Сочи – АТОР

Москва, , 11:24 — REGNUM Регион Большого Сочи лидирует по объемам бронирований у российских туристов. Самую значительную часть турпотока принимает Адлер (до 40% от всего внутреннего турпотока), Таковы результаты рейтинга самых популярных направлений внутреннего организованного туризма летом 2017 года, составленного Ассоциацией туроператоров России (АТОР).

Тур на неделю с проживанием и питание на курорты Большого Сочи в августе в среднем обойдется туристу в 25−28 тыс. рублей.

На втором и третьем месте рейтинга — Анапа и Геленджик. Средняя стоимость недельного тура в Анапу на август (без перевозки) составляет 20−22,5 тыс. рублей. Отдых в Геленджике обойдется примерно в такую же сумму.

На 3−5 местах рейтинга самых популярных направлений внутри России находится Крым. Недельный отдых здесь в августе дороже, чем по всем другим курортным направлениям — от 26,5 до 32 тыс. рублей в среднем (на одного человека без перевозки).

Чаще всего туристы едут на Южный берег (Ялта) и в Евпаторию. Далее в рейтинге популярности крымских курортов следуют Николаевка, Судак, Алушта. Замыкают рейтинг Феодосия, Саки и Коктебель.

Замыкают Топ-10 Кавказские минеральные воды, Санкт-Петербург, Москва, Подмосковье, Туапсе, Калининград, Алтайский край и Урал.

В частности, путевка в Кавминводы на август (12−13 ночей) стоит 35−40 тысяч рублей (на одного человека, без транспортных расходов). А тур в Калининград на 8 ночей стоит около 25,5 тысяч рублей, а в Алтайский край — 13 ночей, 54 тысяч рублей. На Урал туристы отправляются на 12 ночей. В августе такой тур из Москвы в среднем стоит около 42 тыс. рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства курортов и туризма Крыма, с января по июль 2017 года Республику Крым посетили 2 млн 859,9 тыс. человек. Из-за высоких цен в гостиницах туристы чаще обращаются к частному сектору, предпочитая платить меньшие деньги за съем комнаты или квартиры.

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