Казахстан: Медицинские услуги дорожают быстрее, чем растут зарплаты врачей

Астана, , 11:26 — REGNUM В Казахстане по итогам июля цены на медицинские услуги выросли по отношению к аналогичным показателям прошлого года, сообщает 7 августа EnergyProm.kz.

«По итогам июля цены на медицинские услуги в РК выросли год-к-году: на 9,9% — на первичный прием врача; на 13% — на УЗИ брюшной полости; на 7,6% — на общий анализ крови; на 8,5% — на общий анализ мочи», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что цены на массажные услуги выросли на 6,5%, на санаторные — на 6,8%. Удаление зубов за год подорожало на 10%.

При этом, по итогам второго квартала 2017 года, рост заработных плат в системе здравоохранения составил 6,1%, а индекс реальной зарплаты показал снижение покупательской способности сотрудников здравоохранения на 1,3%.

Сообщается, что сотрудники сектора здравоохранения и соцуслуг получают на 24,3% меньше, чем в среднем работники по Казахстану.

В издании отметили, что министр здравоохранения страны Елжан Биртанов дал положительный прогноз на будущее, а средняя заработная плата врачей будет расти. По словам министра, это связано с тем, что за счет конкуренции доходы клиник увеличатся, и, соответственно, повысятся зарплаты врачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня министр здравоохранения Биртанов на заседании правительства Республики Казахстан заявил, что в стране будет введён единый план развития медицинской инфраструктуры, который будет направлен на повышение доступности первичной медико-санитарной помощи.

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