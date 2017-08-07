«Нефть: $54 или $49»

Москва, , 11:02 — REGNUM В преддверии встречи 7 августа министров нефти стран-членов ОПЕК и представителей не входящих в картель крупных экспортеров, черное золото чувствует себя не особо уверенно и теряет с открытия торгов около 0,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«На предстоящем мероприятии производители должны будут подвести промежуточные итоги сокращения объемов добычи в рамках глобального нефтяного пакта. Помимо переговоров в Абу-Даби участники рынка будут активно следить за ежемесячными отчетами экспортеров и Международного энергетического агентства, которые должны пролить свет на текущее состояние сырьевого рынка», — пояснил эксперт.

«За предыдущий месяц (июль) нефтяные котировки смогли несколько восстановится после падения, благодаря признакам падения активности сланцевых компаний США», — напомнил Мащенко.

«В случае появления новых поводов для оптимизма черное золото вполне может вырасти до $53,70 за баррель. Однако, если встреча и отчеты разочаруют инвесторов, то котировки способны обвалится обратно к уровню $49 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: «Нефть посматривает на ОПЕК»