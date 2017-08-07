Экспорт из Узбекистана в первом полугодии 2017 года увеличился на 13%

Ташкент, , 10:58 — REGNUM Объем экспорта Узбекистана в первом полугодии 2017 года составил 5,969 миллиарда долларов, что на 13,1% выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил корреспонденту ИА REGNUM представитель узбекистанского Госкомстата.

По словам собеседника агентства, объем импорта в страну составил 6,102 миллиардов долларов (рост по сравнению с 2017 годом в 9,2%). Таким образом, указал он, внешняя торговля страны имеет небольшое, но положительное сальдо.

В Госкомстате сообщили, что внешнеторговые операции страны осуществляются в основном со странами Азии (47,2% от общего объема товарооборота) и Европы (42,2%).

«Основными внешнеторговыми партнерами республики являются Россия — 2,227 млрд долларов, рост на 13,6%, доля в обороте — 18,5%, Китай (2,108 млрд, +1,1%, 17,5%), Казахстан — (953 млн, +11,4%, 7,9%), Турция — (709,9 млн, +28%, 5,9%) и другие», — сообщил собеседник агентства.

В структуре экспорта Узбекистана 27,9% составили услуги, 12,3% — энергоносители и нефтепродукты, 7,5% — химическая продукция и изделия из нее, 6,7% — черные и цветные металлы, 6,1% — продовольственные товары, 4,3% — хлопок-волокно, 2,4% — машины и оборудование.

В структуре импорта машины и оборудование составили 37,2%, химическая продукция — 17,9%, продовольственные товары — 11,1%, черные и цветные металлы — 9,9%, услуги — 6,9%, энергоносители и нефтепродукты — 5,3%.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в первом полугодии 2017 года ВВП Узбекистана вырос на 7%, в том числе в сфере промышленности рост составил 7,6%, сельского хозяйства — 5,8%, строительных работ — 8,7%, розничного товарооборота — 11,1%, услуг — 11,6%, инвестиций в основной капитал — 8,3%.

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