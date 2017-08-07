На Дальнем Востоке 17 новых резидентов СПВ и ТОР инвестируют 12 млрд рублей

Владивосток, , 10:46 — REGNUM На Дальнем Востоке 17 компаний получили статус резидента свободного порта Владивосток (СПВ) и территорий опережающего развития (ТОР), соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока, сообщает 7 августа пресс-служба Минвостокразвития.

Сообщается, что общий объем вложений в инвестиционные проекты составит более 12 млрд рублей, а реализация проектов создаст более двухсот рабочих мест в регионе.

«Резидентами свободного порта Владивосток стали 14 компаний с проектами в Приморском крае, Петропавловске-Камчатском и в Чукотского автономном округе», — сообщили в пресс-службе.

В Приморском крае четыре компании займутся строительством малоэтажных жилых домов, а также многоквартирных жилых комплексов.

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На территории лесной зоны района Варяг во Владивостоке компания «ДНС Девелопмент» построит жилой микрорайон более чем на 2,5 тыс. жителей, обеспеченного необходимой социальной и инженерной инфраструктурой с объемом капиталовложений 4,9 млрд рублей.

«Проект предполагает создание комфортного экономичного жилья. В том числе, благодаря преференциям резидента СПВ, мы рассчитываем на реализацию готовых квартир при достаточно низкой стоимости квадратного метра, — сообщает директор «ДНС Девелопмент» Александр Голутвин. — В ближайшее время приступим к разработке проектной документации, строительство первой очереди запланировано на июль 2018 года».

Во Владивостоке компания ИСК «Патрокл» построит многоэтажные жилые дома в микрорайоне «Патрокл», компания «СТЕЛС» реализует проект малоэтажного строительства жилых домов, а «СТРОЙ ПРОЕКТ» планирует возвести многоэтажные жилые дома преимущественно 83 серии.

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Также во Владивостоке планируется строительство административно-торгового центра, современного ревматологического медицинского центра. В свободном порту Владивосток на территории Петропавловска-Камчатского построят сеть автозаправочных станций и кафе быстрого обслуживания. На территории городского округа Певек Чукотского округа построят круглогодичную теплицу по выращиванию огурцов, помидоров и зелени. В городе Артем Приморского края начнется строительство зернохранилища с объемом инвестиций в 35,6 млн рублей.

Напомним, что с момента реализации федерального закона о ТОР и свободном порте Владивосток было подписано 416 соглашений на реализацию инвестиционных проектов на 808 млрд рублей. Всего в рамках реализации проектов планируется создать более 55 тыс. рабочих мест.

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