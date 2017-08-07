Китай построит в Анголе ГЭС за рекордные $4,5 млрд

Луанда, , 10:40 — REGNUM На северо-западе Анголы в провинции Северная Кванза состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства крупнейшей на территории страны гидроэлектростанции. ГЭС будет построена силами китайских специалистов на деньги, выделенные правительством КНР.

По планам сторон, гидроэлектростанция должна быть сдана в эксплуатацию почти через 7 лет. Стоимость проекта составила рекордные для Анголы $4,5 млрд. Строительством ГЭС в Африке займется китайская строительная корпорация China Gezhouba Group Corp, пишет «Жэньминь жибао».

Установленная мощность ГЭС составит 2,17 млн киловатт, что сможет удовлетворить более 50% потребности страны в электроэнергии. Кроме того, для строительства и эксплуатации уникального комплекса будут привлекаться граждане Анголы. Китай создаст до 10 тыс. новых рабочих мест для жителей Северной Кванзы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайская корпорация China Railway Construction Corporation и марокканские BMCE Bank of Africa и Travaux Generaux de Construction de Casablanca подписали соглашение о строительстве самого высокого здания в Африке. Стоимость проекта пока не разглашается.

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