Более 64 тонн молочной продукции снято с реализации в России

Москва, , 10:34 — REGNUM Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за I полугодие 2017 года снято с реализации коло 64 тонн молока и молочной продукции, сообщили в Роспотребнадзоре.

За полгода в ведомство поступило 1258 уведомлений об обнаружении в обороте фальсифицированной молочной продукции в 71 субъекте РФ. Более половины находок приходится на сливочное масло, сыры и молоко питьевое. Вся продукция изъята из оборота.

При этом четверть от общего количества выявленной фальсифицированной молочной продукции было обнаружено в образовательных и медицинских организациях, оздоровительных учреждениях и организациях социального обслуживания.

Специалистами было исследовано более 160 тысяч проб молочной продукции. Из 38 тысяч проб молока и молочной продукции не соответствовали нормативным требованиям 6,6% проб.

В связи с нарушениями в общей сложности с реализации более 64 тонн фальсифицированной молочной продукцию Наложено штрафов на ою сумму более 30 ммлн рублей.

В суды направлено 22 административных дела, в правоохранительные органы — 84 дела. Приостановлена деятельность ряда предприятий.

Роспотребнадзор постоянно контролирует ситуацию на рынке молочной продукции.

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Как сообщало ИА REGNUM , в России отмечается положительная динамика производства молока в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. В частности, по итогам 2016 года в сельхозорганизациях получено более 15 млн тонн молока, что на 2,2% больше, чем в предыдущем году.

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