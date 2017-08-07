Доработан закон об ОСАГО для защиты водителей

Москва, , 09:57 — REGNUM Минфин Российской Федерации подготовил поправки к закону об ОСАГО, которые могут привести к либерализации страхового рынка и отказу от государственного регулирования тарифов. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на соответствующий документ.

Издание отмечает, что ведомство предлагает страховщикам самим устанавливать коэффициенты стоимости полиса во время переходного периода к свободным тарифам. При этом, согласно документу, тарифы могут быть только понижающие.

«Проект дает им право самостоятельно устанавливать ставку тарифа внутри базовых значений, которые утверждает ЦБ, — говорится в сообщении. — Сейчас «вилка» тарифов устанавливается регулятором на каждый вид транспорта, например, для физлиц—владельцев легковых авто это 3,4−4,1 тыс. рублей».

В проекте говорится, что регулятор будет устанавливать только общие границы базового тарифа, а страховщик будет определять конкретное значение тарифа в зависимости от характеристик транспортного средства.

Документ также предусматривает установку на автомобиль устройств со стороны страховщика, которые будут отслеживать стиль вождения, чтобы от этого фактора были введены понижающие коэффициенты.

«Коэффициент мощности и территориальный коэффициент Минфин предлагает удалить из формулы расчета конечной цены полиса — вместо них предлагается ввести коэффициент нарушения ПДД», — говорится в сообщении.