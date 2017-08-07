«Рубль перешел в наступление»

Москва, , 09:56 — REGNUM Рубль 4 августа прилично подорожал к иностранным валютам, ухватившись за нефть, которая показала небольшой внутридневной подъем. При этом российской валюте не помешало повсеместное ралли доллара, который возрадовался сильным данным по рынку труда, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев. По итогам сессии доллар и евро отступили на 0,65% и 1,46% до уровней 59,84 рруб. и 70,35 руб. соответственно.

«Рубль отыграл львиную долю «санкционного негатива», хотя этот фактор продолжает сдерживать потенциал роста. Пятничный подъем котировок нефти позволил валюте перейти в наступление, несмотря на весьма умеренный оптимизм в сырьевом сегменте», — отметил он.

«На рынке нефти радоваться пока особенно нечему. Актив слегка поддерживает бычий настрой в ожидании сегодняшней встречи технического комитета ОПЕК+, а в целом активным покупкам ситуация на рынке сейчас не способствует. И это служит сдерживающим фактором для российской валюты», — считает эксперт.

«Более того, Brent не находит поводов для подъема выше уровня $53, всякий раз сползая вниз от этого уровня. Сегодня в Азии котировки торгуются с негативным уклоном, теряя набранные днем ранее очки. Для рубля это может послужить локальным негативом, хотя коррективные настроения по доллару, который вернулся к снижению после пятничного ралли, ограничит влияние нефтяного фактора», — пояснил Ковалев.

«К тому же могут последовать вербальные интервенции со стороны ОПЕК для поддержания цен в рамках встречи технического комитета, что способно удержать черное золото на плаву», — полагает эксперт.

Как сообщало, на 7 августа ЦБ РФ установил официальные курсы в 60,33 рубля за доллар США и 71,69 рубля за евро, что ниже сегодняшнего курса на 0,7% и 0,34% соответственно.

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