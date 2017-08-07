Квартиры под коммерческий найм в столице Камчатки «расхватали как пирожки»

Петропавловск-Камчатский, , 09:46 — REGNUM Жители Петропавловска-Камчатского, которым необходимо жилье, активно пользуются возможностью коммерческого найма квартир, находящихся в собственности муниципалитета. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM глава городского комитета по управлению жилфондом Василий Логинов, изначально было выделено под программу 80 квартир, на все из которых заявки от населения поступили в течение несколько дней.

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Уже сейчас 26 семей заключили договоры коммерческого найма, остальные находятся в стадии подготовки документов.

«Коммерческий найм оказался востребованной для горожан услугой, не имеющих собственного жилья. Особым спросом среди населения пользуются двухкомнатные квартиры», — сказал Логинов.

Платить за коммерческий найм людям придется по 8 рублей 10 копеек за квадратный метр. Учитывая, что большая часть квартир по программе площадью, в среднем, от 30 до 60 квадратных метров, это 243−486 рублей в месяц. Кроме того, ежемесячно необходимо вносить плату за коммунальные услуги.

Нанимателям придется сделать в квартирах косметический ремонт за свой счет. При этом пока под коммерческий найм отдают квартиры, расположенные не в самых престижных районах краевого центра, но это не останавливает людей.

При этом в городе продолжается инвентаризация жилфонда — ищут квартиры, которые еще можно отдать под эту программу. Власти пошли на реализацию по нескольким причинам — люди, у которого нет жилья получат его, сами квартиры не будут пустовать. Кроме того, что бюджет сэкономит на коммунальных платежах, он еще и получит небольшую прибыль. В аренду квартиры отдают на несколько лет с возможной автоматической пролонгацией договора.

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Как удалось выяснить корреспонденту ИА REGNUM, в очереди на жилье в столице Камчатки (не в коммерческий найм) стоят более 3,5 тыс. семей. Купить себе сейчас квартиры мало кто может позволить.

Стоимость квартир на первичном рынке жилья в столице Камчатки достаточно высока. Так однокомнатная квартира в новом доме 2016 года постройки в 39 квадратных метров может стоить от 2 млн 300 рублей. На вторичном рынке цены также не падают — за однокомнатную квартиру от 37 квадратных метров просят от 1,7 млн до 3,2 млн рублей. Стоимость жилья на обоих рынках варьируется в зависимости от района, этажности и ремонта.

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Как сообщало ИА REGNUM, высокая стоимость жилья на Камчатке, особенно на первичном рынке, прежде всего обусловлена отдаленностью региона и транспортной доступностью. Два региона Дальнего Востока попали в тройку с самыми дорогими квартирами в России. Камчатский край отметился на первичном рынке, а Сахалинская область — на вторичном.

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