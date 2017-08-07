Siemens создаст два технологических центра в китайском Чэнду

Чэнду, Китай, 7 августа 2017, 09:35 — REGNUM Немецкий концерн Siemens заявил о намерениях построить два инновационных центра в столице китайской провинции Сычуань г. Чэнду. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте китайского подразделения концерна Siemens Chinа.
Siemens создаст глобальный научно-исследовательский центр промышленного программного обеспечения и инновационный центр Siemens Intelligent Manufacturing на территории особой технологической зоны в Чэнду, пишет «Чжунго синьвэнь».
Стоимость проекта оценивается в 1 млрд юаней ($147 млн). По словам исполнительного директора Siemens Chinа Ван Хайбина, новые центры позволят сократить разрыв между спросом и предложением на рынке КНР.
В 2011 году концерн начал строительство самого большого завода Siemens на территории КНР. Первое предприятие концерна было введено в эксплуатацию в 1996 году, все производственные мощности Siemens в КНР расположены в Чэнду.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, сотрудничество с Россией немецкой компании Siemens по поставкам оборудования для электростанций на уровне лицензионного соглашения будет прекращено.
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