В России утверждена форма электронной турпутевки

Москва, , 09:18 — REGNUM Министерство культуры РФ подготовило приказ, касающийся утверждения формы электронной путевки. Проект приказа размещен на портале раскрытия информации о подготовке нормативных актов, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Проект приказа утверждает форму электронной путевки и порядок размещения электронных путевок в единой информационной системе электронных путевок.

Согласно приказу, электронная путевка будет состоять из двух частей — электронный купон путевки и квитанция электронной путевки.

В документе будут указываться сведения о туроператоре, сформировавшем турпродукт, турагенте, о туристах (фамилия, имя, отчество, наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность), а также сведения о заказчике туристского продукта — если заказчик не является туристом.

Кроме того, будут указаны сведения о каждом третьем лице, которое непосредственно будет оказывать отдельные услуги, входящие в туристский продукт (полное и сокращенное (при наличии) наименование, адрес, место нахождения, адрес официального сайта интернете).

Далее должны быть указаны такие сведения, как общая цена туристского продукта в рублях, реквизиты договора о реализации туристского продукта, форма оплаты.

Приказ вступает в силу с 1 января 2018 года, когда вступит в силу норма закона, позволяющая туроператорам и турагентам заключать договоры с туристами в электронном виде.

В АТОР уточнили, что закон не обязывает туркомпании заключать электронные договоры. Если документ заключен в бумажной форме, оформление электронной путевки не требуется.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июле 2017 года Минкультуры России были утверждены требования к реестру электронных путевок туроператора. Приказ Минкульта устанавливает, что ведение реестра должно осуществляться туроператором с использованием единой информационной системы электронных путевок.

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