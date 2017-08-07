Ситуация «со скрипом»: Минобороны не торопится передавать земли

Псков, , 09:12 — REGNUM Вопрос главы Пскова Ивана Цецерского по передаче земель Министерства обороны в муниципальную собственность нашёл поддержку президента России Владимира Путина на совете президента по развитию местного самоуправления, которое состоялось 5 августа в Кирове, сообщает пресс-центр Пскова.

Цецерский подчеркнул, что городская среда военных городков вызывает особые вопросы у местных властей.

«К сожалению, по законодательству они не вовлечены в проект городской среды. Земли не переданы в муниципальную собственность, мы не можем распоряжаться территорией, которая принадлежит Министерству обороны. Жители не могут всецело нести ответственность за благоустройство своего двора, включаться в программу «Формирование комфортной городской среды», — отметил глава Пскова.

Иван Цецерский попросил президента посодействовать в ускорении вопроса передачи земель военного ведомства муниципальным образованиям.

Он подчеркнул, что в Пскове этот процесс длится с 2011 года.

«Сейчас мы формируем пятилетнюю программу по городской среде и находимся в стеснённой ситуации. Активность людей здесь не может быть уместна, поскольку они не являются собственниками прилегающей территории», — пояснил он.

Президент согласился, что ситуация с передачей земель Министерства обороны идёт «со скрипом».

«Соотвествующие органы управления военного ведомства, которые распоряжаются имуществом, всё боятся что-то потерять. А здесь вы правы, они скорее бы приобрели. Мы обязательно поработаем над этим, нужно реализовывать», — отметил Владимир Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос с землями Министерства обороны РФ в бывших военных городках отрытого типа глава Пскова Иван Цецерский поднимал также 13 декабря 2016 года на парламентских слушаниях в Государственной думе РФ. При этом он отметил, что для передачи земель городу необходимо их отмежевать, на что только в Пскове требуется около 25 млн рублей, в целом по России — 50 млрд рублей.

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Напомним также, 5 августа 2017 года в Кирове Владимир Путин провёл заседание совета по развитию местного самоуправления, в ходе которого рассмотриваются ход и первые результаты реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также участие населения в осуществлении местного самоуправления.

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