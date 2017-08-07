Доллар США значительно укрепился к национальной валюте КНР

Пекин, , 08:36 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному Народным банком Китая, по состоянию на 7 августа центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,7228 юаня за доллар. Таким образом, в первый рабочий день 33-й недели доллар США укрепился еще на 96 базисных пунктов.

Новость об укреплении американской валюты не стала сюрпризом для большинства экономистов. Накануне западные аналитики прогнозировали ослабление юаня на фоне резкого скачка курса, зарегистрированного в конце июля — начале августа, пишет «Чжунго жибао».

В Пекине в очередной раз подчеркнули, что любые колебания курса валюты в пределах 2% не оказывают никакого влияния на темпы восстановления национальной экономики страны. Причиной зарегистрированного ослабления юаня, по мнению китайских специалистов, стала финансовая активность третьих стран.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 4 августа центральный паритетный курс китайской валюты к доллару США составил 6,7132 юаня за доллар.

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