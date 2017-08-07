Минэкономики Белоруссии: Планируем выйти на ежегодный рост ВВП в 3,5-4%

Минск, , 08:37 — REGNUM 3,5−4% ежегодного роста ВВП планирует достичь Белоруссия после 2020 года, заявил 6 августа министр экономики Белоруссии Владимир Зиновский, сообщает БЕЛТА.

По его словам, в первом полугодии 2017 года рост ВВП республики составил 1%, что представляет «достаточно неплохой результат» экономического развития Белоруссии. Зиновский добавил, что в 2018 году планируется выход на 3,4% роста ВВП, а по окончанию пятилетки 2016−2020 — на 3,5−4% роста ВВП ежегодно.

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Среди мер, принимаемых правительством Белоруссии для оздоровления экономики, министр отметил создание агентства по управлению проблемными активами сельскохозяйственных предприятий, а также решение правительства о снятии директивного кредитования с одних объектов в пользу других.

Напомним, ранее рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз долгосрочных рейтингов дефолта эмитента (РДЭ) Белоруссии со стабильного на позитивный, при этом сам рейтинг по-прежнему сохраняется на уровне «B-».

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