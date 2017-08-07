В Белоруссии ожидают роста экспорта до $6 млрд

Минск, , 07:53 — REGNUM На $6 млрд продукции намерена экспортировать Белоруссия в 2017 году, заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Михаил Русый, сообщает 6 августа БЕЛТА.

По его словам, Белоруссия активно увеличивает поставки мясо-молочной продукции в Китай. Так, на данный момент белорусский экспорт в КНР увеличился с $1 млн до $17 млн, также заключен контракт на $20 млн по поставкам говядины, ожидается подписание контракта на поставку птицы.

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«В короткие сроки нам удалось сертифицировать большое количество наших предприятий, производящих молочную и мясную продукцию на рынок Китая», — сказал Русый.

Помимо этого, Белоруссия за первое полугодие экспортировала порядка 100 тыс. тонн муки, в том числе ржаной, которая была дороже пшеничной. Заместитель премьер-министра добавил, что на рынок России Белоруссия активно поставляет плодоовощную продукцию.

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Напомним, по данным Нацбанка Белоруссии, внешнеторговый оборот республики за первые четыре месяца 2017 года увеличился на 17,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составил $20,706 млрд.

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