«Рубль оживился»

Москва, , 07:37 — REGNUM Торги на Мосбирже 4 августа открылись ростом по доллару США и евро. Такое открытие валютного рынка было вызвано снижением нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. Поскольку ключевым событием последнего дня недели стал отчет по американскому рынку труда, рублёвые пары торговались в боковом тренде до его выхода. Курс доллара консолидировался на уровне 60,37 рубля, курс евро — на 71,72 рубля.

Все самое интересное началось после публикации отчета Минтруда США. В июле увеличилось количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе, выросла средняя почасовая заработная плата и доля экономически активного населения. Безработица в стране снизилась.

Сильный отчет Non-Farm Payrolls спровоцировал закрытие коротких позиций по американской валюте. Курс евро рухнул к доллару на 150 пунктов, до 1,1728, к рублю — на 2%, до 70,28 рубля. Курс доллара снизился на 0,95%, до 59,84 рубля.

Сегодня, 7 августа, нефть торгуется в небольшом минусе. Несмотря на резкий отскок доллара, в пятницу торги по нефти завершились ростом. Ожидаю, что после завершения консолидации рост котировок продолжится. Покупатели не успокоятся, пока не достигнут отметки $54,50.

По паре доллар/рубль ожидается снижение к уровню 59,70 рубля. Не исключено возвращения цены к уровню 60,13 рубля. На фоне восстановления евро к доллару на рынке Форекс по паре евро/рубль ожидается рост до 70,90 рубля.

Напомним, 4 августа, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 39,00 коп. (-0,65%), до 59,97 руб., курс евро — на 104,75 коп. (-1,46%), до 70,60 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,9 млрд (-14,70%), евро/рубль — 285,0 млн евро (-3,84%).

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