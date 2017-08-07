Претензии на 350 миллионов: дело банкрота «Анкор Банк» из Казани

Казань, , 05:54 — REGNUM

Реестр кредиторов банка-банкрота «Анкор Банк» может потяжелеть сразу на 350,5 млн рублей. Ранее Арбитражный суд Татарии, возвратив исковое заявления с претензиями к банку, рекомендовал истцу обратиться за долгами в рамках банкротного дела, передаёт корреспондент ИА REGNUM ссылкой на материалы дела.

АО «ВекСервис» требовало обязать АО «Анкор Банк Сбережений» вернуть ценные бумаги, полученные по двум договорам займа. Их общее количество — 350 580, а стоимость каждой — 1 тыс. рублей 75 копеек. Наименование эмитента — ПАО «Национальная Девелоперская Компания». Истец посчитал, что имеет право истребовать имущество из незаконного владения организации, в отношении которой открыто конкурсное производство, не в рамках дела о банкротстве. Суд рассмотрел иск и привлёк к делу Центробанк РФ, ООО «Дисконт Финанс», но с аргументами истца не согласился и возвратил исковое заявление.

«Так как конкурсное производство в отношении банка открыто до принятия решения по настоящему делу, заявленные обществом требования подлежат рассмотрению в деле о банкротстве», — отмечается в определении суда.

В это же время в Арбитражный суд Татарии продолжают поступать ходатайства от кредиторов банка. В отличие от того же ПАО «Татфондбанк» суммы притязаний гораздо меньше — в среднем до 1 млн рублей. Ещё одна отличительная особенность кредиторов — среди них много представителей сферы управления многоквартирными домами, а точнее товариществ собственников жилья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2017 года пресс-служба Банка России распространила информацию о том, что обследование финансового состояния «Анкор Банка» показало низкое качество ссудного портфеля. Временная администрация, под управлением которой с 3 марта до 10 апреля находился банк, установила причину — кредитование заёмщиков с сомнительной платёжеспособностью и не способных исполнять обязательства. В числе сомнительных заёмщиков — компании, которые не ведут реальную хозяйственную деятельность. Ещё одной причиной проблем у банка стали сделки с ценными бумагами в преддверии отзыва лицензии, которые имеют признаки вывода ликвидных активов. Оценку законности сделок дадут в Генпрокуратуре РФ, куда Банк России отправил все материалы.

По информации Банка России, активы банка оценены в 2,9 млрд рублей.

Напомним, Банк России 3 марта отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у «Анкор Банка». «В связи с неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, кредитная организация не обеспечила своевременное исполнение обязательств перед кредиторами», — говорилось в сообщении регулятора. С 17 марта «РГС Банк» начал выплату возмещения вкладчикам кредитной организации.

10 апреля 2017 года Арбитражный суд Татарии удовлетворил иск Центробанка России и признал «Анкор Банк» банкротом. Тогда же было открыто конкурсное производство сроком на один год — до 10 апреля 2018 года. Конкурсным управляющим назначили Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

По данным конкурсного управляющего «Анкор Банка», на начало июля из 763 предъявленных требований на сумму 6 448 133 000 рублей были внесены в реестр 734 кредитора. Сумма их требований — 6 065 273 000 рублей. К первой очереди из них относятся 458 кредиторов, которым банк-банкрот должен выплатить 5 204 445 000 рублей.

В банковской системе РФ «Анкор Банк» занимал 231 место по размеру активов. Филиалы банка находятся в Москве, Казани, Чебоксарах и Уфе.

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