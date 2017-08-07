Глава МИД Польши: Мы будем, мы хотим покупать газ США, но при одном условии

Варшава, , 03:43 — REGNUM

Варшава еще не принимала решения о поставках американского сжиженного газа, договор может быть заключен,в случае если США предоставят выгодные для Польши условия. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает 6 августа РИА Новости.

По словам главы польского внешнеполитического ведомства, предыдущие поставки американского сжиженного газа являлись пилотным проектом, направленным на установление технической возможности для импорта газа из США. Между тем решение по дальнейшим поставкам не принято.

В настоящее время Варшава ожидает условий будущей сделки, и сможет заключить контракт только в том случае, если предложенная Вашингтоном цена будет конкурентоспособной.

«Мы будем, мы хотим, мы намерены импортировать газ из Соединенных Штатов с тем условием, что цена будет конкурентоспособна с той, что есть на газ от других поставщиков, таких как Катар или Россия», - заявил Ващиковский.

По словам министра, пока американский газ значительно дороже газа конкурентов. Однако если США предложат приемлемую цену, Польша готова рассмотреть контракт.

Как сообщало ИА REGNUM, Польша поддержала очередные санкции США в отношении РФ, в том числе по блокировке строительства «Северного потока 2». Поскольку срыв строительства газопровода вновь актуализирует необходимость диверсификации поставок энергоносителей для ЕС.

Варшава уже построила терминал по приему американского сжиженного газа, однако вопрос предоставления Вашингтоном конкурентной цены стоит остро.

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