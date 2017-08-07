Shanghai General Motors отзывает почти 6,5 тыс. автомобилей

Пекин, , 01:57 — REGNUM Китайская компания Shanghai General Motors (GM) отзывает 6 451 минивэнов модели GL8 в связи с проблемами программного обеспечения электронных рулевых систем, сообщает 6 августа главное китайское надзорное ведомство.

Отзыв начался 4 августа и затрагивает автомобили Buick GL8, выпущенные с 6 июня по 6 декабря 2016 года, говорится в заявлении Главного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину, вывешенному на официальном сайте организации.

В связи с проблемами калибровки электронных рулевых систем, в результате эксплуатации автомобилей могут возникнуть серьезные неисправности в экстремальных ситуациях.

В связи с вышесказанным, Shanghai GM проведет диагностику отозванных машин и обновление программного обеспечения для устранения потенциальных угроз со стороны электронной компоненты автомобиля.

Напомним, что Shanghai GM — это совместное предприятие американской компании General Motors и китайской SAIC Motor.

Ранее сообщалось, что китайский автопроизводитель Beijing Hyundai Motor займется отзывом 43 764 автомобилей Hyundai Santa Fe, у которых обнаружился дефект двигателя, способный привести к его поломке.

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