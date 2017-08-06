В ЛНР восстанавливаются предприятия лёгкой промышленности

Луганск, , 17:47 — REGNUM Государственный заказ на пошив школьной формы для первоклассников позволил сохранить ряд предприятий лёгкой промышленности Луганской Народной Республики. Заказы были размещены на нескольких предприятиях, в том числе на ЧАО «Брянковчанка», на кировской фабрике «КИФАДО», «Алчевскспецодежде» и «Луглегпроме»,

О том, какую роль в поддержке этих предприятий оказала государственная программа по пошиву школьной формы, корреспондентурассказала главный специалист отдела легкой промышленности министерства промышленности и торговли ЛНР Яна Бойко.

«Министерство промышленности и торговли благодаря государственной программе по пошиву школьной формы обеспечило предприятия легкой промышленности ЛНР работой и, я надеюсь, в дальнейшем даст толчок нашим предприятиям создавать новые рабочие места», — сообщила она.

Представитель министерства уточнила, что данные заказы позволили «сохранить предприятия и их коллективы», а также начать ремонтные работы и обновление части оборудования.

Бойко пояснила, что, в частности, швейная фабрика «Частное акционерное общество (ЧАО) «Брянковчанка» серьезно пострадала в результате обстрелов со стороны ВСУ, и госзаказ поможет предприятию восстановиться.

«На сегодняшний день государственный заказ обеспечил работой почти 60 человек данного предприятия. Благодаря этому заказу руководство сможет восстановить крышу, застеклить стекла», — уточнил она.

Ранее сообщилось, что швейные предприятия ЛНР завершат пошив почти 10 тыс. комплектов школьной формы для первоклассников к 10 августа. Первой в Республике бесплатную форму для первоклассников получила Луганская средняя общеобразовательная школа №20.

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Напомним, глава ЛНР Игорь Плотницкий на аппаратном совещании Совета министров поручил профильным ведомствам в новом учебном году обеспечить первоклассников Республики школьной формой за счет государства.

До этого министр образования и науки ЛНР Валентина Ткаченко сообщала, что проведенный во всех городах Республики опрос показал, что учебные заведения ЛНР поддерживают введение школьной формы для учащихся.

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