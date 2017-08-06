В Кировской области 80% дорог не соответствуют нормативам

Киров, , 01:51 — REGNUM Всего 20% дорог в Кировской области соответствуют всем необходимым нормативам. Об этом врио губернатора Игорь Васильев заявил в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«В этом году, огромное спасибо, Киров смог войти в число городов-миллионников, хотя в нем всего 500 тысяч», — отметил врио губернатра.

«По программе «Безопасные и качественные дороги» мы получили более 1,2 миллиарда дополнительно к нашему дорожному фонду, 100 километров дорог в Кирове сделаем, — пообещал Васильев. — Активно включаемся в программу с Минтрансом, активно включаемся в программу с Федеральным дорожным агентством. Ставим перед собой задачу в 2018 году долю дорог, соответствующих нормативам, довести до 51%».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа 2017 года в Кирове Владимир Путин в статусе президента РФ впервые посетил Кировскую область. Он провел в Кирове заседание совета по развитию местного самоуправления, в ходе которого были рассмотрены ход и первые результаты реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также участие населения в осуществлении местного самоуправления. Кроме того, в рамках рабочей поездки прошла встреча президента РФ и врио губернатора Игоря Васильева. Перед совещанием сотрудники поликлиники №1 Кировского клинико-диагностического центра продемонстрировали 5 августа президенту РФ Владимиру Путину как на деле работает пилотный проект «Бережливая поликлиника».