Банк «Открытие» сообщил о перебоях в работе банкоматов

Москва, , 21:58 — REGNUM У клиентом банка «Открытие» могут возникнуть проблемы с операциями по карте. Об этом сообщает кредитная организация на своей странице в соцсети Facebook.

«В связи техническими неполадками возможны временные перебои в работе банкоматов и операциям по картам, — говорится в сообщении. — Наши специалисты работают над оперативным решением этой ситуации».

Отмечается, что сотрудники кредитной организации уже установили причину сбоя, ведутся ремонтные работы.

Банк «Открытие» принес извинения клиентам за доставленные неудобства.