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Банк «Открытие» сообщил о перебоях в работе банкоматов

Экономика

Банк «Открытие» принес извинения клиентам за доставленные неудобства

Москва, 5 августа 2017, 21:58 — REGNUM  У клиентом банка «Открытие» могут возникнуть проблемы с операциями по карте. Об этом сообщает кредитная организация на своей странице в соцсети Facebook.

«В связи техническими неполадками возможны временные перебои в работе банкоматов и операциям по картам, — говорится в сообщении. — Наши специалисты работают над оперативным решением этой ситуации».

Отмечается, что сотрудники кредитной организации уже установили причину сбоя, ведутся ремонтные работы.

Банк «Открытие» принес извинения клиентам за доставленные неудобства.

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Банковское дело