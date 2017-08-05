«За 300% прибыли капиталист удавится»: «Роснефть» и Эстония

Таллин, , 17:51 — REGNUM История с «Роснефтью», которая своим контрактом на перевалку 3,4 млн тонн мазута и вакуумного газойля в Эстонию, по сути спасает, умирающую отрасль этой недружественно настроенной по отношению с России страны, это очередное свидетельство того, что модель «патриотической экономики» может работать применительно только к государственным инфраструктурным проектам. При общей политике РФ увода из Прибалтики своих грузов «Роснефть», как и любое предприятие в капиталистическом мире, заботится только о собственной выгоде, а не об интересах государства. Об этом сегодня, 5 августа, ИА REGNUM заявил доктор экономических наук, руководитель образовательного направления «Государственное и муниципальное управление» Северо-Западного института управления РАНХиГС Алексей Балашов.

«Государственная политика РФ по сокращению объемов перевалки грузов через прибалтийские порты в пользу российских портов не изменилась, но не изменились и закономерности функционирования капиталистической экономики, о которой в свое время писал еще К. Маркс, отмечая, что «за 300% прибыли капиталист удавится». Эстонские порты, работающие в конкурентных условиях, готовы сегодня предоставлять скидки, поэтому компания «Роснефть» просто выбрала для себя более выгодное ценовое предложение», — объяснил эксперт.

Он также отметил, что объем мазута и вакуумного газойля до 3,4 млн тонн не является критичным для российских портов на Балтике, то есть мощности для его перевалки есть. Другое дело, что в условиях глобального ухудшения отношений России со странами Запада «транзитное импортозамещение» становится все более выгодным бизнесом, который привлекает в портово-логистическую инфраструктуру деньги. Причем как частных, так и государственных инвесторов, а они не желают поступаться нормой своей рентабельности.

«Поведение «Роснефти» в данном случае хорошо иллюстрирует тот факт, что модель «патриотической экономики» может работать лишь применительно к государственным инфраструктурным проектам, глобальная же рыночная компания (даже, если она и была в свое время создана при активной помощи российского государства) при выборе партнеров руководствуется, в первую очередь, экономическими соображениями», — подчеркнул Алексей Балашов.

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Как 2 августа сообщало ИА REGNUM, «Роснефть» собирается до 31 января 2018 года перевалить в Эстонию до 3,4 млн тонн мазута и вакуумного газойля. За этот контракт Эстония получит около 9,6 млн евро. Конкретно, за оказание услуг по перевале ВЦ-Терминал-Судно, хранение и перекачку между резервуарами дополнительного объема мазута и вакуумного газойля, транспортно-экспедиторское обслуживание, включая транзитную перевозку по эстонской территории.

Напомним, что Прибалтике транспортная, в частности портовая инфраструктура, досталась в наследство от СССР. До сих пор благодаря этой инфраструктуре Латвия, Литва и Эстония занимали важную роль логистических посредников, благодаря ей же обеспечивался ежегодный доход этих стран в объеме от 40% их ВВП (в начале 90-х) до 8% в 2015 году. Однако в последние годы Россия взяла курс на развитие собственных портов. Таким образом, перевалка грузов через Прибалтику неуклонно сокращается. До 2020 года ожидается прирост грузооборота российских морских портов на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

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