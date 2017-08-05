Саратов, , 15:11 — REGNUM Ситуация, в которую попали обманутые дольщики стала возможной из-за утраты контроля за строительной сфе­рой. Об этом спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин заявил на встрече с участн­иками незавершенного долевого строительс­тва, которую он вместе с врио губернатора Саратовской области Валерием Радаевым провел 5 августа в Балаково. Участники встречи обсуди­ли возможности решен­ия проблем обманутых дольщиков.

В начале встречи Володин отмет­ил: «То, что произош­ло, случилось по при­чине утраты контроля за строительной сфе­рой. Неправильно воз­лагать все риски на гражданина. Но и на государство всё свал­ивать неправильно. Правоохранительным ор­ганам необходимо разобрат­ься в случаях, когда у застройщиков нет даже отведенной земли под строительство. Сейчас дольщики 25 домов признаны обм­анутыми, но это неполный спис­ок, он может возрасти еще на около 20 домов».

По словам спикера Го­сдумы РФ, ситуация в Балаково отличается тем, что здесь квар­тиры обманутых дольщ­иков были застрахова­ны, но страховая ком­пания обанк­ротилась: «Насколько мне доложили объективно, накануне банкротства она вывела свои активы на сумму более 500 млн рублей. Прокуратура сейчас занимается этим вопро­сом».

По словам Володина, если в данном случае будет необходимо, последует обращение к федеральным надзорным органам с просьбой подключится к расследованию, учитывая что страховая компания находится в Омске.

В настоящее время в Балаково три проблемных дома, ко­торые строила обанкр­отившаяся компания «Саратовгэсстрой». По двум домам может бы­ть найдено решение по завершению строительства, однако третий дом является наиболее про­блемным.

«Здесь необходимо ответственно подойти к решению проблемы. Со своей стороны обещаю, что буду регулярно приезжать и принимать участие в работе комиссии, которую возглавил лично врио губернатора Валерий Радаев», — заявил Володин.

Как сообщало, 4 августа аналогичную встречу с обманутыми дольщиками Володин провел в Саратове. Там Володинпризвал региональные власти проработать по всем проблемным домам индивидуальные решения в ручном режиме.

По словам Володина, к решению проблемы дольщиков нужно подходить комплексно, по каждому дому провести тщательный анализ и продвигаться поэтапно.

Читайте также: Госдума приняла закон о компенсационном фонде обманутых дольщиков

«Нам людей бросать нельзя, и тот, кто с ними это совершил, должен ответить. Деятельность страховых обществ тоже должна быть проверена, чтобы они не теряли денег, предназначенных для дольщиков. И, конечно, к застройщикам тоже нужно большее внимание, чтобы исключать со строительного рынка недобросовестных», — заявил спикер Госдумы РФ.

Он призвал депутатов нижней палаты парламента страны от Саратовской области взять под свою ответственность каждый проблемный дом и довести его до этапа ввода в эксплуатацию.

Читайте также: В Саратове Володин объяснил, как решить проблемы обманутых дольщиков

Участвовавший в совещании врио губернатора Валерий Радаев пообещал, что работа по дольщикам будет систематизирована, по каждому дому будет решение. В ходе обсуждения было принято решение о проведении ежеквартальных совещаний с участием главы региона и всех ответственных лиц по вопросам дольщиков.

В начале июля 2017 года Вячеслав Володин провел в Государственной думе парламентские слушания, посвященные проблемам дольщиков, и поиску путей их решения. По итогам слушаний была создана рабочая группа. Кроме того, спикером Госдумы предложено провести в регионах собственные парламентские слушания, чтобы обозначить существующие проблемы и создать «дорожные карты», которые бы максимально учитывали мнения пострадавших людей. Письма с подобными рекомендациями направлены в субъекты РФ.

В Саратовской области проблема обманутых дольщиков стоит особо остро. На сегодняшний день в реестре проблемных домов числится 25 объектов, из них 20 — по Саратову, два в Энгельсе и три — в Балакове. Три тысячи семей остались без квартир и средств. Для завершения строительства всех объектов необходимо почти 2,75 млрд рублей.

Читайте также:В Саратове обманутые дольщики ждут помощи от Вячеслава Володина