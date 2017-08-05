Студенты из ДНР изучают основы информационной безопасности в Дубне

Донецк, , 13:41 — REGNUM Делегация студентов Донецкой Народной Республики примет участие в работе летней школы «CTF-2017», которая открылась 5 августа в наукограде Дубна (Московская область). Работа летней школы продлиться до 13 августа.

В составе делегации ДНР — двое представителей физико-технического факультета Донецкого национального университета: магистрант Евгений Антипин и студент 4 курса Антон Шевченко.

Летняя школа «Развитие CTF в России» проходит в Дубне ежегодно. В первый раз школу «Развитие CTF в России» провели в 2013 году по инициативе Межрегиональной общественной организации «Ассоциация руководителей служб информационной безопасности» (АРСИБ) и ОЭЗ ТВТ «Дубна» при поддержке оргкомитета RuCTF.

Все участники Летней школы разделяются на 5−7 команд. Цель каждой команды — набрать наибольшее количество баллов по итогам всех дней школы. Баллы начисляются за выполнение заданий и участие в различных конкурсах.

По словам организаторов, в программе летней школы — образовательно-практические мероприятия от руководителей служб информационной безопасности, аналитиков и знаменитых экспертов-практиков в сфере защиты информации, лекции, мастер-классы, а также различные конкурсы.

«В работе Летней школы «CTF-2017» мы принимаем участие впервые. Надеемся узнать много нового и полезного, поскольку тема информационной безопасности является очень актуальной», — сказал студент из ДНР Евгений Антипин.

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Это далеко не первый визит студенческой молодежи в научные и культурные заведения Российской Федерации. Так, например, как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года в Москве на телеканале «360° Подмосковье» проходили стажировку представители СМИ и студенты ДНР в рамках работы Интеграционного комитета «Россия — Донбасс».

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В июне министр образования, науки и молодежи Республики Крым Наталья Гончарова на заседании интеграционного комитета «Россия — Донбасс» анонсировала запуск в Крыму программы по повышению квалификации учителей Донбасса в рамках приведения системы образования ДНР и ЛНР в соответствие с российской нормативно-правовой базой.

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