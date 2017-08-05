Войне вопреки: Донецкий металлургический завод готов к запуску

Донецк, , 13:21 — REGNUM Несмотря на попытки украинских олигархов уничтожить промышленность Донбасса, большинство предприятий удалось не только сохранить, но и возобновить на них производственный процесс, обеспечить рабочие места. Особое внимание было уделено металлургической отрасли, которая всегда являлась составной частью экспорта и приносила валюту. Об этом 5 августа рассказала журналистам заместитель председателя Народного совета ДНР Ольга Макеева.

«Сегодня социальная поддержка сотрудников предприятий, сохранение производственной базы, поиск сырья и рынков сбыта стали первоочередными задачами для руководства республики. Благодаря совместной работе законодательной и исполнительной ветвей власти, а также активному участию коллективов предприятий нам удалось запустить в работу один из серьезных промышленных объектов республики — Донецкий металлургический завод (теперь он называется Юзовский металлургический завод). Хочу отметить, что сотрудники ДМЗ, одного из старейших заводов Донбасса, всегда отличались особым трудолюбием и целеустремленностью, поэтому с введением государственной администрации на предприятии приложили все усилия, чтобы сохранить производство — наследие своих отцов и дедов», — сказала Ольга Макеева.

Она заметила, что сейчас заканчивается подготовка завода к пуску, который планируется в сентябре, поэтому постепенно штат сотрудников будет увеличиваться.

На сегодня металлургический гигант находился на грани закрытия. О его полной остановке заявляли городские власти в марте 2016 года, но теперь ситуация начала меняться.

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Говоря об оказываемых мерах социальной поддержки, Макеева сообщила: «Только в металлургической отрасли произведено 15 выплат материальной помощи многодетным семьям, выдано 387 гуманитарных наборов, проведено 43 мероприятия культурного досуга для членов семей работников предприятий. Совместно с профсоюзом оказано содействие в организации детского отдыха в санаторно-оздоровительных лагерях Российской Федерации».

ДМЗ — одно из старейших и градообразующих предприятий Донецка. 2013 год завод завершил с чистой прибылью в размере 83,322 млн гривен, однако начало войны на Донбассе осложнило деятельность предприятия. В результате, 2014 год завод завершил с чистым убытком в размере 4 871,533 млн гривен.

За первые девять месяцев 2015 года завод произвел 426 тыс. тонн чугуна и 1,664 млн тонн угольного концентрата марки «К», но убытки продолжали расти. В июне 2016 года руководством ДНР на заводе было введено внешнее управление, к этому моменту значительная часть оборудования из-за неоднократных остановок и длительного простоя пришли в негодность.

Администрация управляющего госпредприятия предполагает закончить восстановление оборудования и дать продукцию осенью 2017 года. Завод будет производить углеродистую сталь для предприятий на территории ДНР, в частности, для харцызского сталепроволочно-канатного завода «Силур».

Также в апреле этого года удалось после простоя разжечь доменную печь на Енакиевском металлургическом заводе. Его продукция будет поставляться в основном на внутренний рынок. Но 30% планируется отправлять за рубеж.

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