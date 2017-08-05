Построенные для «Трансаэро» Boeing 747 войдут в авиапарк президента США

Вашингтон, , 02:59 — REGNUM ВВС США достигли соглашения с компанией Boeing о приобретении двух лайнеров, которые планируется включить в авиапарк президента Соединённых Штатов, передаёт агентство Bloomberg.

Как сообщил изданию глава американских ВВС Хизер Уилсон, речь идет о двух самолётах Boeing 747−8, которые предназначались для российской компании «Трансаэро». Лайнеры были готовы в 2015 году, однако в том же году компания прекратила существование.

«Мы заключили действительно хорошую сделку», — отметил Уилсон, но не стал при этом называть суммы, затраченной на закупку самолётов.

Отмечается, что приобретённые лайнеры будут модернизированы и войдут в авиапарк президента США к 2024 год.

Ранее о сделке со ссылкой на источники сообщал портал Defense One. По его информации, стоимость двух самолётов может составить около $800 млн.

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