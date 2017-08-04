Роспотребнадзор: Европейские яйца вредны для человека

Москва, , 19:02 — REGNUM Федеральная служба России по надзору в сфере защиты прав потребителей предупреждает об угрозе для здоровья при употреблении в пищу куриных яиц из стран Евросоюза, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации Роспотребнадзора, в ФРГ зафиксированы случаи обнаружения в куриных яйцах фипронила, опасного для человеческого организма вещества. Это вещество обычно применяют для уничтожения различных насекомых.

В частности, содержащие фипронил яйца были также обнаружены в Бельгии и Голландии.

По данным федеральной службы России по надзору в сфере защиты прав потребителей, в 2017 году куриные яйца из Германии, Бельгии и Голландии в Россию не поставлялись.

Роспотребнадзор уже направил соответствующие официальные запросы в надзорные организации европейских стран. Официального ответа на них пока не поступало.

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