Киргизия выкупит долю России в проекте по строительству ГЭС

Бишкек, , 19:02 — REGNUM Киргизстанские «Электрические станции» намерены выкупить принадлежащие российской компании «Интер РАО» акции в ЗАО «Камбаратинская ГЭС-1». Об этом сегодня, 4 августа, заявил заместитель генерального директора госпредприятия Аскаралы Кайбалиев, пишет «Tazabek».

По его словам, правительство Киргизии издало распоряжение о приобретении российской доли в проекте по строительству Верхненарынского каскада ГЭС за 65 млн сомов (57 млн рублей по текущему курсу) и его технико-экономического обоснования (ТЭО) — за 22,6 млн сомов (свыше 19,8 млн рублей).

Также киргизстанская госкомпания должна будет компенсировать российской стороне ранее взятый кредит на выкуп ТЭО — 49,6 млн сомов (43,5 млн рублей) и расходы на обеспечение охраны имущества ЗАО «Верхне-Нарынские ГЭС» — в размере 2,8 млн сомов (более 2,4 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, 20 сентября 2012 года Киргизия и Россия подписали межправительственные соглашения о строительстве на территории Киргизской Республики Камбар-Атинской ГЭС-1 и Верхне-Нарынского каскада ГЭС российской компанией «Русгидро». 24 декабря 2015 года президент Алмазбек Атамбаевзаявил о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по этому проекту из-за финансовых сложностей, и власти Киргизии расторгают договор о возведении гидроэнергетических объектов в Нарынской области. 20 января 2016 года киргизский парламент денонсировал вышеназванные соглашения.

В июле 2017 года правительство Киргизии подписало соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ о возведении Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1. Чешская фирма пообещала инвестировать в проекты $500 млн (свыше 30,37 млрд рублей по текущему курсу), а также выплатить «Русгидро» компенсацию в $37 млн (более 2,24 млрд рублей).

Отметим, что в этой связи в Киргизии уже успел разгореться скандал. Чешские СМИ уже заявили о том, что до момента заключения соглашения с Киргизией о деятельности Liglass Trading CZ на поприще строительства гидроэнергетических объектов в Чехии и других странах Евросоюза ничего известно не было. Также в прессе появились сообщения о том, что эта чешская компания находится на грани банкротства и о том, что ее интересы лоббируют люди из окружения чешского президента.