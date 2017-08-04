Делегация Госсовета РФ посетила «РВК-Воронеж»

Воронеж, , 18:06 — REGNUM Делегация представителей Госсовета Российской Федерации посетила водоподъёмную станцию №4 ООО «РВК-Воронеж» (входит в ГК «Росводоканал»). Как сообщает департамент по связям с общественностью ООО УК «Росводоканал», визит состоялся в рамках программы третьего заседания рабочей группы Госсовета, посвященного вопросам инвестиционной привлекательности сферы ЖКХ. Рабочая группа под председательством помощника президента РФ Игоря Левитина и губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, а также в составе представителей Министерства строительства и ЖКХ, органов исполнительной власти регионов, деловых кругов оценила эффективность первого в России концессионного соглашения в сфере водоснабжения крупных городов. Его в 2012 году администрация Воронежа заключила с ГК «Росводоканал».

Генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков рассказал об инвестиционной программе, реализуемой ООО «РВК-Воронеж» до конца 2018 года и её ключевых мероприятиях. Среди них — модернизация правобережных очистных сооружений, строительство канализационных и водопроводных сетей в поселке Никольское, строительство самого глубокого в городе Сочинского коллектора.

До конца 2018 года общий объём инвестиционных вложений в систему водоснабжения Воронежа составит 2,5 миллиарда рублей. В числе приоритетных задач инвестиционной программы ООО «РВК-Воронеж» — проект строительства Цеха механического обезвоживания осадка на площадке Правобережных очистных сооружений. Его реализация позволит избавить жителей Воронежа от неприятного запаха иловых карт в поселке Тенистый. На эти цели компания направит 426 миллионов рублей.

«Наш первый опыт государственно-частного партнерства, основанного на концессии, реализованный в Воронеже, доказал свою надёжность и эффективность. Это формат, который должен развиваться. Не зря деятельность «РВК-Воронеж» в столице Черноземья вошла в число лучших практик «Магазина верных решений», рекомендованных АСИ и Минстроем РФ», — заявил генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков.

Это подтверждается фактом, что с момента заключения концессионного соглашения значительно повысилась надежность городской системы водоканализационного хозяйства Воронежа, сократилась аварийность на сетях водоснабжения на 45%, на сетях водоотведения — на 18%, снизилось потребление электроэнергии на 27%, а потери воды — на 15%.

Рабочая группа Госсовета признала государственно-частное партнерство в качестве эффективного способа оздоровления сферы ЖКХ и повышения её инвестиционной привлекательности. В ходе конструктивного диалога прозвучали мнения о том, что в концессию можно передавать объекты не только в крупных областных центрах, но и в малых городах.

«Уже сейчас ведутся переговоры с главами ряда муниципальных образований Воронежской области. Наша задача — распространить технологии, отработанные в областном центре, на малые города. Таким образом мы сможем донести передовые решения и опыт, которые, вне всякого сомнения, повысят уровень оказания услуг в сфере ЖКХ», — отметил генеральный директор ООО «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.