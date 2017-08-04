Экстренные меры: Костромские фермеры усиленно заготавливают корма

Кострома, , 17:39 — REGNUM За прошедшую неделю костромским фермерам удалось заготовить 17% кормов, необходимых для питания костромских коров. Удвоено количество запасенного сена. Об этом сегодня, 4 августа, сообщил департамент агропромышленного комплекса Костромской области.

С 28 июля по 4 августа костромские фермеры успели заготовить 30 тысяч тонн силоса (всего заготовлено 182 тысяч тонн). Объемы сена увеличены более чем в два раза — с 10,7 до 24, 2 тысяч тонн.

«В общей сложности на сегодняшний день на 1 условную голову крупного рогатого скота заготовлено 52% необходимых кормов, неделю назад эта цифра составляла 35%», — отмечают в департаменте.

Отставание в заготовке кормов удалось частично сократить благодаря дополнительно выведенной технике, а также благоприятной погоде.

Необходимость экстренно запастись кормами возникла из-за неблагоприятной погоды, установившейся в центральной части России в апреле-мае этого года. Холода, дожди и неоднократно выпадавший снег (в том числе 9 мая) настолько ударили по урожайности, что к 3 июля объем заготовки силоса отставал от прошлогоднего в 7 раз.

Читайте также: «Год очень тяжелый» — Костромская область рискует потерять дойное стадо

В начале июня из-за морозов и обильных дождей только в двух районах Костромской области погибло 210 га. озимых культур. Ущерб был оценен в 5 млн рублей. В пострадавших районах был введен режим чрезвычайной ситуации.

Дефицит кормов мог привести к массовому забою скота в области, повышению цен на мясо-молочную продукцию.

3 июля губернатор Сергей Ситников назвал ситуацию «тяжелой» и потребовал не допустить сокращения дойного стада. 17 июля глава департамента агропромышленного комплекса Сергей Иванов сообщил, что области для проведения полевых работ не хватает 60 механизаторов и 46 единиц техники.

Проблему предполагалось решить несколькими способами:

Привлечь студентов к полевым работам

Задействовать дополнительную технику — с людьми и техникой обещали помочь представители лесной и дорожной отрасли Костромской области

Обратиться в федеральный бюджет за денежной помощью и на полученные средства помочь фермерам погасить кредиты.

Аномально холодная и дождливая погода стала причиной неурожая в Центральном и Приволжском федеральных округах.

Подробности читайте в сюжете ИА REGNUM «Неурожай — 2017».