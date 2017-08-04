Средняя заработная плата в ДНР составляет 6225 рублей

Донецк, , 17:11 — REGNUM В настоящее время средняя зарплата в Донецкой Народной Республике составляет 6225 рублей, сообщили 4 августа в республиканском центре занятости населения.

Наибольшую заработную плату предлагают заведующему сектором балансов и дистрибуции электроэнергии — 25 668 рублей, что по меркам ДНР — довольно высокая ставка. Средняя заработная плата горнорабочего очистного забоя сегодня в среднем составляет 12 131 рубль.

В Донецке за данную вакансию некоторые угольные предприятия предлагают от 20 000 до 24 200 рублей. В Макеевке — от 11 000 до 15 000 рублей. В Снежном и Харцызске — менее 10 000. В Торезе — 22 500 рублей.

Низкой остается зарплата медицинского персонала разных направлений — 5300 рублей. Однако есть вакансии, за которые предлагают 10 000 — 13 000 рублей. Главному врачу готовы платить 19 350 рублей. Заместителю главного врача — 17 694 рублей.

Зарплата инженерам и артистам варьируется между 15 000 и 17 000 рублей.

Средняя зарплата бухгалтера, согласно данным центра занятости, 6600 рублей, главного бухгалтера — 8300 рублей.

Также невысока средняя зарплата экономиста, она составляет 6400 рублей. Ведущему экономисту готовы платить 14 103 рублей, но таких вакансий немного.

Юристы могут рассчитывать на 11 000 рублей. Услуги электрика в ДНР оцениваются 5000−7000 рублями. Администраторам предлагают от 4000 до 9000 рублей.

Следует отметить, что в центре занятости, в основном, размещают вакансии государственные и бюджетные предприятия, следовательно, соискатели могут рассчитывать не только на оклад, но и на премии и надбавки.

В свою очередь, на специализированных интернет-порталах по поиску работы средняя заработная плата составляет 12 000 рублей. Оплата труда программистов — до 25 000 рублей. Специалистам по недвижимости предлагают от 20 000 до 40 000 рублей, но это лишь в том случае, если будут удачные сделки, а их и вовсе может не быть. Поэтому зарплату эту можно считать виртуальной.

На заработную плату до 15 000 рублей на частных предприятиях могут рассчитывать бухгалтер, слесарь, химик-лаборант, токарь, фрезеровщик, инженер-технолог.

От 15 000 до 20 000 рублей получают токарь, теплотехник, инженер-проектировщик, инженер-конструктор, дизайнер.

Слесарь, столяр, пекарь, резчик по дереву, тракторист-механик, строитель, электрик, мастер по ремонту бытовой техники, пекарь, повар, грузчик могут рассчитывать на заработную плату от 5000 до 10 000 рублей.

Дворник, закройщик, электромонтёр, лифтер, уборщица получают от 4000 до 5000 рублей.

Напомним, что в июле 2017 года исполняющая обязанности министра труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина заявила, что средняя заработная плата увеличилась на 16,3% и составила 9592 рубля. В апреле 2016 г. средняя заработная плата составляла 8248 рублей.

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