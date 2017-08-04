Глава Севастополя подстегнул чиновников в сроках подготовки госпрограмм

Севастополь, , 17:01 — REGNUM Глава Севастополя Дмитрий Овсянников поручил исправить систему подготовки государственных программ и повысить качество. В течение недели чиновники должны отчитаться о ходе работ. Об этом говорилось на заседании правительства 3 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

«У профильных ведомств правительства нет понимания необходимости качественной подготовки государственных программ на срок до 2022 года. Из этого следует, что департамент экономики не осуществляет должного методического сопровождения, не реализован системный подход к организации этой деятельности», — заявил Овсяников.

Он поручил до 7 августа подготовить информацию о ходе подготовки госпрограмм и разработать методическое сопровождение профильных департаментов при их составлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Севастополе действует 20 госпрограмм. Теперь государственные программы должны быть разработаны сроком на пять лет — до 2022 года, с учетом формирования городского бюджета на три года, который будет утвержден этой осенью.

Читайте ранее в этом сюжете: Севастополь переходит на трёхлетний бюджет