Сработает ли запрет Аксёнова на капитальное строительство в Крыму?

Симферополь, , 17:07 — REGNUM Запрет на капитальное строительство в Крыму, действующий до 1 января 2018 года, продиктован необходимостью отрегулировать архитектурно-строительную отрасль в регионе и обеспечить её планомерное развитие. Тем не менее возможность крымских властей воспользоваться «паузой» для реорганизации отрасли вызывает сомнение — скорее всего, Крым будет по-прежнему переживать разнообразные «строительные скандалы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

«Приостановка до 1 января 2018 года проектов по капитальному строительству почти на всей территории Крыма привела к негативным последствиям для множества застройщиков. Но если глава Крыма принял такое радикальное решение в рамках действующей конституции, очевидно, что для этого были весомые причины», — заявил Андриевский.

По его мнению, запрет нужно было вводить гораздо раньше — уже в 2014 году, чтобы «обнулить» существующие строительные проекты и обеспечить планомерное развитие строительной отрасли Крыма. Однако отсутствие четкого плана развития полуострова привело к возникновению множества незаконных, хаотических построек. В результате потребовалось вмешательство президента РФ, который ясно сказал, что в сфере отсутствует регуляция.

«Региональные власти очень чутко реагируют на такие заявления. Быстро разобраться во всех проблемных строительных проектах оказалось невозможным, отсюда возникло очень простое решение — временный запрет. В результате недобросовестные строители вынуждены будут пересмотреть свои проекты, многие из которых вызывали жалобы местного населения», — напомнил эксперт.

По его словам, пауза в строительстве даёт надежду на то, что сфера будет урегулирована, однако на этом пути есть две существенные проблемы. Первая из них заключается в том, что запрет не касается строительства, которое ведется с привлечением средств федерального и местного бюджетов.

«Мы знаем, что уровень коррупции в России достаточно высокий. Поэтому нет гарантии, что все строительные проекты с госфинансированием будут безупречны с точки зрения природоохранительной и градостроительной», — пояснил Андриевский.

Во-вторых, есть подозрение, что четкого плана развития полуострова по-прежнему нет, продолжил он.

«Не выносились на общественные обсуждения проекты по улучшению туристической инфраструктуры Крыма, новые градостроительные планы крупных городов и поселков. В улучшении облика полуострова уже вряд ли смогут участвовать архитекторы с мировым именем, подобно Фостеру, построившему в Ялте «Мрия Резорт». То есть архитектурный уровень будет, очевидно, страдать из-за санкций», — пояснил эксперт.

По его словам, эти обстоятельства уже давно вызывают тревогу и позволяют считать, что будущее архитектурно-строительной сферы полуострова все еще остается по большей части нерешенным.

«Перспективы крымской ситуации укладываются в общее русло российских строительных проблем. Незаконная застройка, незаконный снос, грубые нарушения строительных норм, грубая реставрация, равнодушное отношение к памятникам культуры, природоохранным зонам и мнению жителей до сих пор характерны для очень многих, если не всех, российских областей и городов. Достаточно посмотреть на самый яркий пример — Выборг», — указал первый вице-президент Российского союза инженеров.

«В этом смысле Крым вряд ли станет исключением и, скорее всего, постоянно будет переживать разнообразные «строительные скандалы» — слишком многих интересантов, в том числе влиятельных, привлекает эта земля. Впрочем, не стоит забывать, что в 2018 году, после «перезагрузки», ситуация в строительной сфере полуострова должна улучшиться, но насколько — покажет время», — заключил эксперт.

Напомним, что в апреле глава Крыма Сергей Аксёнов ввёл в республике до 1 января 2018 года запрет на проведение почти всех видов работ, связанных с капитальным строительством. Запрет не коснулся объектов, строительство которых ведется за счет бюджетных программ.

Ранее ряд СМИ сообщили о том, что после введения запрета в Крыму произошло существенное падение строительного рынка и возможно заметное сокращение налоговых поступлений в бюджет. По данным Крымстата, строительный рынок Крыма формирует 3,9% валового регионального продукта.